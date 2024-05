Este es el dúo que María José Suárez utiliza durante todo el año para combatir la celulitis y llegar al verano presumiendo de tipazo

La has tenido, la tienes o la tendrás, casi con total seguridad, en algún momento de tu vida. Sí, estamos hablando de la celulitis, y por eso, no hay nada mejor que conocerla a fondo para combatirla con eficacia. De hecho, combatirla a veces resulta más complicado de lo que nos gustaría pese a seguir hábito de deporte y una alimentación variada y equilibrada. Pero, María José Suárez nos ha compartido dos de sus productos favoritos, que lleva usando durante años en su rutina diaria de cuidado, para combatir la temida piel de naranja, y llegar al verano luciendo tipazo y unas piernas envidiables. La celulitis es la acumulación de tejido adiposo en determinadas zonas que forman nódulos de grasa asociados a la retención de líquidos y toxinas, por eso como todo en la vida, combatirla es cuestión de constancia. Según datos de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética) más del 85% de las mujeres españolas tienen celulitis. Por eso decíamos al principio, que todas la sufrimos, la hemos sufrido o la sufriremos en algún momento de nuestra vida. Según la SEME, las zonas más frecuentes de aparición son las piernas, el abdomen y los brazos, por eso, María José Suárez se aplica durante todo el año estos dos productos de e'lifexir, de Phergal Laboratorios, para conseguir tener una figura envidiable, unido a la práctica de deporte y una alimentación cuidada y saludable. Por eso, María José Suárez ha añadido estos productos de e’lifexir a su rutina diaria: Minucell Intensive Aceite y Sérum, de Phergal Laboratorios, con los que combatir la celulitis y lucir unas piernas perfectas. Gracias a la confianza de las consumidoras en estos poderosos tratamientos y en los productos de la marca, e'lifexir se ha convertido en la marca número 1 en anticelulíticos. (*).

"Como a muchas de vosotras, siempre me ha preocupado la celulitis, especialmente por mi trabajo. Para mantenerla a raya, no solo cuido mi alimentación y hago deporte, sino que también me apoyo en cosmética eficaz. He probado muchos tratamientos y puedo deciros que lo importante es que contengan principios activos con eficacia demostrada en estudios clínicos. Por eso confío en éstos de e'lifexir: Minucell Intensive Aceite & Sérum. Llevo dos años usándolos a diario y me ayudan a mantener la celulitis bajo control. Reducen la celulitis de grado más resistente, mejoran la firmeza, elasticidad e hidratación de la piel, además de reducir volumen, hasta 6 cm en glúteos y hasta 5 cm en muslos. Si sois constantes, notaréis los resultados en 8 semanas. No puedo recomendar una marca mejor. Uso casi todos sus productos en mi rutina diaria y son súper eficaces. Así que mi consejo es: ¡aprovecha y pruébalos! Porque funcionan y dejan la piel estupenda", explica María José Suárez en este vídeo de Instagram.

Estos son los dos productos de e'lifexir que utiliza María José Suárez para combatir la celulitis y que nosotras también los podemos encontrar en la web de la marca, farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés.

e'lifexir Minucell Intensive Aceite (rebajado a 20,83 euros en su web)

Este tratamiento que ejerce una triple acción: anticelulítico, drenante y reafirmante, es el que María José Suárez usa durante todo el año. El secreto del aceite de Minucell Intensive reside en su fórmula con Forskolin y Mukul que ejercen una acción anticelulítica en las capas más profundas de la piel; Extracto de Té Verde que renueva y rejuvenece la zona a tratar; Aceite Bio de Ciprés y Lavanda para mejorar la microcirculación, liberar la piel de impurezas y eliminar líquidos; Aceite de Avellana BIO que aporta elasticidad; y un combo de aceites refirmantes (Niaouli, Olus Oil y Arroz) que estilizan y mejoran la apariencia de la piel. Un aceite de tacto suave que nos ha ayudado a reducir la celulitis más resistente de grado II, III y mixta, así como a drenar líquidos. Disminuir centímetros de glúteos, y también nódulos de grasa. Si empiezas ahora, aún estás a tiempo de combatir la celulitis más rebelde antes de verano ya que reduce hasta 6 cm en el contorno del glúteo y hasta 5 cm en los muslos en tan solo 8 semanas (*). Pero este producto no solo ha enamorado a la ex modelo, también al jurado que le ha otorgado el Premio Vogue Belleza 2024 en la categoría Mejor Producto Nacional, y a las lectoras y consumidoras que le otorgaron el premio de Belleza Glamour 2023 en la categoría de cuerpo al mejor tratamiento específico, y está entre los finalistas del Pure Global Beauty Awards en la categoría Best New Body Care Product.

¿Cómo aplicarlo? Pon el aceite en la palma de la mano, caliéntalo ligeramente frotando y a continuación aplícalo sobre el área con celulitis, y con los dedos, ve estirando la piel en dirección ascendente durante unos 5 minutos con cada pierna. Después, masajea estirando con las dos manos y ejerciendo presión, ejerciendo presión, mejor si lo haces con la tabla de madera de e'lifexir, ya que la maderoterapia ayuda a minimizar la retención de líquidos y tratar la grasa localizada. También se recomienda usar la yema de los dedos para dar pequeños golpecitos sobre la zona porque esto ayuda a reactivar la circulación de la sangre. Por último, masajea con movimientos circulares siguiendo, primero, el sentido de las agujas del reloj. Luego, hazlo hacia el sentido contrario..

e'lifexir Minucell Intensive Sérum (ahora por solo 20,83 euros en su web)

Se trata de un potente sérum anticelulítico refrescante de rápida absorción que reduce los depósitos grasos y favorece la desaparición de la celulitis más resistente. Contiene alto poder anticelulítico, drenante y que mejora la microcirculación, restaurando la elasticidad de la piel, mecanismos clave para ayudar a combatir la celulitis gracias a sus ingredientes. Si empiezas ahora a usar este tratamiento, llegarás con una piel preciosa a primavera. e'lifexir Minucell Intensive Sérum es ideal para todo tipo de pieles y su fórmula multiactiva tiene efecto anticelulítico ultraintensivo. Un producto, que además, ha sido vencedor en los Premios IDermo Bronce en la categoría mejor producto anticelulítico.

¿Cuáles son los resultados de esta fórmula anticelulítica?

1. REDUCE: Los agentes fibrinolíticos favorecen la desnaturalización de las fibras responsables de la formación de nódulos grasos, además, la Cafeína y Carnitina: Lipolíticos, que son moléculas devoragrasas de alta efectividad y el Tripéptido-1, elimina toxinas y subproductos de la peroxidación lipídica.

2. DRENA: Con la aplicación constante de este sérum evitaremos la retención de líquidos y mejoraremos la circulación. Contiene Hiedra, Ruscus y Escina que son plantas anticelulíticas y antidematosos que mejoran el drenaje linfático.

3. REAFIRMA: Actúa reafirmando la elasticidad y firmeza de la piel con propiedades antioxidantes, gracias a la Centella Asiática Extracto Seco, Meadowfoam Seed Oil y Creatina que también controla la formación ordenada de las fibras de colágeno y elastina, y elimina los líquidos y toxinas sobrantes.

¿Cómo aplicarlo? Desde e'lifexir nos recomiendan aplicarlo de 1 a 2 veces al día con un masaje ascendente en las zonas a tratar después de usar el aceite, incidiendo en los nódulos marcados, especialmente en la zona de los glúteos.

Desde hace 40 años Phergal Laboratorios ha liderado el campo de la dermocosmética farmacéutica española, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, y por eso se ha convertido en imprescindible de las rutinas de belleza de nuestras famosas de cabecera y de las editoras de belleza. La compañía es pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, y está a la vanguardia en el mercado de la dermocosmética, gracias al talento de los profesionales que componen la compañía. Por eso, celebrities como María José Suárez no dudan en confiar en sus productos para cuidar su piel y luchar contra la temida celulitis. ¿Te apuntas a llegar al verano en tu mejor versión?

