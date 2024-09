Este es el ritual ‘buena cara’ con el que las celebrities logran un look natural y radiante

Lucir una piel perfecta ya no es solo una cuestión de genética o juventud. Hoy en día, con el auge de la cosmética avanzada, existen tratamientos capaces de transformar el rostro sin recurrir a filtros o retoques. ¿La clave para lograrlo? Hacerse con una buena rutina diaria de cuidados faciales que contenga ingredientes que trabajen en sintonía con tu piel para restaurar su vitalidad y luminosidad natural. Aquí es donde entra Atashi Cellular Cosmetics de Phergal Laboratorios y su increíble rutina de dos pasos: la K-Bioferment Therapy Cream y la DD Cream Nude Skin Perfection Fotoprotector SPF15 son el tándem perfecto para conseguir ese ansiado efecto “buena cara".

Paso 1: Un chute energético y antiedad

¿Piel apagada, estresada, con signos visibles de cansancio? Cuando nuestro estilo de vida deja huella en el rostro, es hora de hacerse con un aliado que lo cambie todo. Atashi K-Bioferment Therapy Cream es un pretratamiento de día que funciona como un auténtico booster energético capaz de revitalizar la piel desde la primera aplicación. Lo ideal es aplicarlo por la mañana con un suave masaje sobre la cara limpia y tonificada. Funciona genial como rebase antes de un tratamiento o el maquillaje.

Basada en la cosmética coreana -que hace ya tiempo que está revolucionando el mundo del skincare gracias a sus potentes ingredientes con demostrada eficacia-, esta innovadora crema ofrece un efecto flash para una piel más suave, tersa y luminosa al instante, incluso si no has descansado lo suficiente. No es de extrañar que haya sido finalista en la categoría Best Skin CareIcon en los Pure Beauty Global Awards, un reconocimiento a su excepcional calidad y capacidad para transformar la piel.

¿El secreto? Su fórmula a base de pre/pro y postbióticos que crean una armadura invisible que equilibra el microbioma y mantiene la piel a salvo, hidratada y jugosa todo el día. El ingrediente estrella es el Hongo Ganoderma Lucidum, un skin booster Sustituir por:que logrará poner tu piel en modo joven, obteniendo una piel más elástica y firme.

Le sigue el Mijo Dorado Orgánico Fermentado, un eficaz principio activo que ayuda a desinflamar y reforzar la barrera cutánea y que es especialmente beneficioso para pieles sensibles y secas. Completan el mix de fermentados el Ácido Hialurónico, el postbiótico Fucocert® y Ecoskin®, para una mayor nutrición, hidratación y suavidad.

Pero la magia de este pretratamiento no termina aquí. Entre sus skin boosters encontramos una selección de ingredientes biotecnológicos que elevan el cuidado de la piel a otro nivel. Destacan, además del Hongo Ganoderma Lucidum, la Alga Roja, que actúa como un escudo natural frente al fotoenvejecimiento, y el Pracaxil-Oil, que ilumina y reduce manchas, al mismo tiempo que minimiza los poros. Además, contiene un súper cóctel antioxidante a base de vitaminas C, E y CoQ10, que se complementa con creatina.

Paso 2: Efecto no makeup-makeup

La DD Cream Nude Skin Perfection Fotoprotector SPF 15 de Atashi Cellular Cosmetics es el broche de oro en este ritual “buena cara”. Su fórmula 8 en 1 ha conquistado a celebrities como Mar Flores o María José Suárez, que se declaran Atashi Lovers y la usan a diario para conseguir ese look natural que, además, cuida y protege la piel. También es el favorito de las lectoras y editoras de la revista Clara, que han premiado este producto dos años consecutivos en las categorías Mejor Producto de Farmacia 2023 y Mejor Producto de Maquillaje 2024.

Esta DD Cream no solo hidrata en profundidad, sino que también minimiza los poros, atenúa las manchas, aporta un efecto lifting natural, reduce las arrugas y unifica el tono de la piel, gracias a sus micropigmentos iluminadores, que aportan al rostro un brillo dorado súper favorecedor. Y además, protege tu piel de los daños del sol, gracias al SPF 15 que contiene.

Los activos presentes en su fórmula son los responsables de su eficacia clínica probada: ¿sabías que el 80% de quienes la usan aseguran sentir la piel más hidratada y sedosa? Así es: Para 9 de cada 10 personas* la DD Cream de Atashi se ha convertido en el aliado perfecto para un efecto buena cara. Las Células Nativas de Gardenia jasminoides favorecen la producción de colágeno, el Spilanthol 50 aporta un efecto botox natural, la Perla Negra realza la sensualidad de la piel, y el Compuesto Liposomado de Retinol, Vitaminas C y E es perfecto para reducir las arrugaas en profundidad, y contiene una mezcla microemulsionada de Aceites Biológicos de Jojoba, Mimosa y Girasol que es ideal para proteger la piel de las manchas solares, atenuar los poros y alisar el microrrelieve.

Completa esta rutina con un tratamiento nocturno de lujo

K-Bioferment Luxury Therapy Sérum de Atashi es la versión nocturna del tratamiento de día. Es un sérum diseñado para preparar la piel antes de tu tratamiento de noche. Equilibra el microbioma de la piel y ctúa como un potente multicorrector que ayuda a reducir las líneas finas, las arrugas y la pérdida de firmeza.

Se trata de otro producto inspirado en la K-beauty, que al igual que la Therapy Cream está formulado con biofermentos, destacando el Mijo Dorado Orgánico Fermentado y Skin Boosters, como el Hongo Ganoderma Lucidum.. Su efecto filler y lifting inmediato devuelven la vitalidad y suavidad a la piel para despertar con un rostro totalmente descansado y luminoso.

¿Quién está detrás de estas maravillas cosméticas?

Atashi Cellular Cosmetics es parte de Phergal Laboratorios, una empresa 100% española con más de 40 años de experiencia en el campo de la dermocosmética. Fiel a su filosofía de innovación constante, Phergal Laboratorios se ha especializado en desarrollar fórmulas avanzadas y eficaces que combinan ingredientes naturales con la última tecnología biotecnológica.

Su compromiso con la belleza y el bienestar de las personas, junto con la sostenibilidad del entorno, ha llevado a la creación de productos que no solo cuidan la piel, sino que también respetan el equilibrio natural del cuerpo y del medio ambiente. Phergal Laboratorios se ha convertido en una marca de referencia en el mundo de la cosmética gracias a su enfoque holístico en el desarrollo de productos que inspiran, el expertise de su equipo y su constante búsqueda de la excelencia.

