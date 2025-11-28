Este ritual se va a convertir en tu mayor secreto para lucir perfecta hasta en las mañanas con prisa

Hay días en los que la piel parece hablar más alto que nosotras. No es cansancio exactamente, sino una falta de luz que difícilmente se disimula. En esas mañanas en las que el tiempo se escapa, la piel también pide un gesto que la devuelva a su sitio.

Con este mismo objetivo nace Instant Beauty, el ritual exprés de Atashi Cellular Cosmetics pensado para despertar e iluminar la piel en cuestión de minutos. Un pequeño reset para esos días acelerados en los que necesitas resultados inmediatos.

Este ritual forma parte del Código Atashi, la guía que la marca ha creado para adaptarse a los momentos y estilos de vida de cada mujer, ofreciendo rituales especializados según lo que la piel necesita en cada etapa. Una filosofía que entiende que la piel evoluciona a medida que la vida avanza, y que el cuidado debe acompañar ese movimiento, alejándose de categorizarla como mixta, grasa o seca.

Dentro de esa guía, Instant Beauty es la respuesta para las mañanas con prisa, los días de piel apagada o los momentos en los que necesitas un impulso rápido para sentirte bien. Un ritual express que encaja con tu ritmo, no al revés, para un efecto buena cara inmediato.

Sérum L’Essenza Eterna y DD Cream. Cortesía

Primer paso: Despertar la piel con L´Essenza Eterna

El ritual comienza con L’Essenza Eterna Sérum, una fórmula ligera que se funde al instante con la piel y actúa como un gesto de renovación inmediata. Su combinación de activos ayuda a restaurar la barrera lipídica, mejorar la firmeza y recuperar la luminosidad natural perdida por el ritmo diario.

Con una composición que supera el 99,7% de ingredientes de origen natural, esta fórmula incorpora Bakuchiol 100% puro —conocido como el “retinol vegano”—, capaz de activar la producción de colágeno y mejorar la firmeza sin provocar irritaciones. A su vez, el Ácido Ferúlico Natural 100% puro actúa como un antioxidante de alta potencia que refuerza la barrera cutánea, protege frente al estrés oxidativo y potencia la hidratación, dejando un brillo saludable al instante y atenuando el enrojecimiento. El resultado: una piel más tersa, luminosa, con un efecto glow inmediato y líneas de expresión visiblemente suavizadas.

El toque final lo aporta una auténtica joya botánica: Myramaze® Essence – Myrothamnus, la famosa “planta de la resurrección”. Este extracto excepcional revitaliza las pieles apagadas o cansadas al estimular la actividad de los fibroblastos y, además, ayuda a reducir arrugas, potenciar la luminosidad y calmar profundamente la piel. Su acción va más allá de lo visible: contribuye a equilibrar las hormonas del estrés, aportando una sensación de serenidad inmediata. Es ese gesto que despierta la piel y, al mismo tiempo, calma la mente mientras ofrece un efecto flash instantáneo.

¿La mejor parte? Sus resultados. Para 9 de cada 10 mujeres, L'Essenza Eterna es el aliado definitivo para un efecto antiedad instantáneo; el 100% percibe un claro efecto flash tras aplicarlo y el 95% nota un aspecto visiblemente más joven*.

Segundo paso: Preparar y suavizar la textura con un buen primer

A continuación se aplica Advanced Primer Instant Blur Cover Up K-Bioferment, un híbrido entre tratamiento y perfeccionador inspirado en la cosmética coreana, que ofrece un Efecto Flash Young Skin instantáneo. Su textura se posa sobre la piel como un velo fino que difumina poros, unifica el tono y deja un acabado suave, sin enmascarar ni cubrir en exceso.

Advanced Primer Instant Blur Cover Up K-Bioferment Cortesía

Su potente cóctel de activos incluye Hongo Milenario Ganoderma Lucidum (Reishi) para una piel más elástica y firme, E.P de Centella Asiática que atenúa marcas y aporta un efecto tensor, y Ectoína, un escudo frente a los agresores externos. A esto se suman Micropigmentos Iluminadores Correctores Dermofarmacéuticos y Skin Boosters —Alga Roja, Liposomas de Vitamina C, E y CoQ10, y Creatina— que llenan la piel de energía y vitalidad en segundos.

La fórmula se completa con pre/pro y postbióticos y biofermentos como Mijo Dorado Orgánico Fermentado, y Skin Boosters como Ecoskin® y Fucocert, que favorecen la regeneración cutánea y mantienen la luminosidad a largo plazo.

Sin duda, este primer se ha convertido en un imprescindible para conseguir una piel fresca y luminosa al instante. El 100% de las usuarias confirma su efecto Flash Young Skin desde la primera aplicación**, mientras que el 95% destaca el acabado Pearl Skin**: más luz, suavidad y poros difuminados.

Además, el 75% asegura que mantiene el maquillaje y la DD Cream impecables durante todo el día**. Todo en un solo producto, disponible en dos versiones —lite y luxe— y totalmente no comedogénico.

Tercer paso: Ilumina tu mirada

El contorno de ojos que completa el gesto es Instant Blur Magic Eyes K-Bioferment, una fórmula diseñada para actuar sobre los signos visibles de cansancio.

Contorno de ojos. Cortesía

Su textura ligera actúa al instante sobre bolsas y ojeras gracias al complejo XMelt, una mezcla de metilxantinas —destacando la Cafeína— reforzada con Extracto de Alcachofa y Polisacáridos que impulsan la circulación linfática, reduciendo hinchazón y signos de cansancio. La Niacinamida se suma regulando el sebo, evitando miliums, unificando el tono y mejorando la elasticidad.

Además, incorpora los activos icónicos de la línea: Hongo Ganoderma Lucidum (Reishi), E.P de Centella Asiática, Ectoína, junto a Micropigmentos Iluminadores, Biofermentos y Skin Boosters, que revitalizan la mirada al momento.

Perfecto para usar por la mañana y reaplicar cuando los ojos necesitan un extra de frescor.

Cuarto paso: Efecto buena cara inmediato

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Cortesía

El broche final es la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15, un tratamiento antiedad 8 en 1 con color que hidrata, minimiza poros, difumina manchas, unifica el tono, aporta un lifting natural, suaviza arrugas, ilumina y protege con SPF15. Todo mientras deja un tono dorado precioso.

Su fórmula reúne células nativas de Gardenia jasminoides —que regeneran el colágeno—, Spilanthol 50 para un efecto botox natural, un complejo liposomado de Retinol y Vitaminas C y E que actúa sobre arrugas, y Dermosens que aportan confort y relajación. No sorprende que sea la favorita de 9 de cada 10 mujeres para conseguir buena cara al instante.****

Tu ritual exprés para las mañanas con prisa: piel despierta, luminosa y con efecto buena cara al instante con tan solo 4 productos disponibles en la web de Atashi y en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés.

Phergal Laboratorios, más de 40 años cuidando de ti

Phergal Laboratorios es un referente español en innovación dermocosmética, con más de 35 años de investigación. Sus formulaciones combinan ciencia, naturaleza y biotecnología avanzada para crear tratamientos eficaces, sensoriales y respetuosos con la piel. Dentro de su portfolio, Atashi Cellular Cosmetics representa su línea premium, orientada a quienes buscan resultados visibles y belleza consciente.

*(TU 2024-022) ** (TU 2021-056) ***(TU 2024-148.) **** (TU 2024-150,)