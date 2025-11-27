Última hora de la declaración de Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo: reacciones y claves

El exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García están citados a declarar ante el Tribunal Supremo en el marco del conocido como 'caso Koldo'. No se trata de una comparecencia cualquiera: el juez instructor, Leopoldo Puente, debe decidir si mantiene las medidas cautelares actuales o, por el contrario, ordena su ingreso en prisión preventiva.

Según fuentes judiciales, la decisión dependerá de cómo valoren los indicios y la consistencia de la investigación en curso: hasta ahora, las diligencias han reforzado las sospechas sobre una trama de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas.

La declaración de José Luis Ábalos está prevista para las 10:00 horas, mientras que la de Koldo, prevista para las 11:00 horas, se ha retrasado una hora y media para que su abogada pueda asistir a la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. Por tanto, el exasesor comparece a las 12:30 en principio.

En esta declaración, ambos pueden ejercer su derecho a defensa: podrán estar asistidos por abogado, guardar silencio, o responder a las preguntas del juez.

Última hora de la declaración Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo: reacciones y claves