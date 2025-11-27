'Caso Koldo'
Última hora de la declaración de Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo: reacciones y claves
El juez Puente debe decidir si mantiene las medidas cautelares actuales o, por el contrario, ordena su ingreso en prisión preventiva
El exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García están citados a declarar ante el Tribunal Supremo en el marco del conocido como 'caso Koldo'. No se trata de una comparecencia cualquiera: el juez instructor, Leopoldo Puente, debe decidir si mantiene las medidas cautelares actuales o, por el contrario, ordena su ingreso en prisión preventiva.
Según fuentes judiciales, la decisión dependerá de cómo valoren los indicios y la consistencia de la investigación en curso: hasta ahora, las diligencias han reforzado las sospechas sobre una trama de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas.
La declaración de José Luis Ábalos está prevista para las 10:00 horas, mientras que la de Koldo, prevista para las 11:00 horas, se ha retrasado una hora y media para que su abogada pueda asistir a la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. Por tanto, el exasesor comparece a las 12:30 en principio.
En esta declaración, ambos pueden ejercer su derecho a defensa: podrán estar asistidos por abogado, guardar silencio, o responder a las preguntas del juez.
Última hora de la declaración Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo: reacciones y claves
Qué se juega hoy
En esta vista, ambos investigados podrán aportar su versión ante el juez, pero también se exponen a un escenario decisivo: si las nuevas diligencias refuerzan los indicios, la Fiscalía y la acusación podrían solicitar medidas más severas. Para Ábalos, la jornada es determinante no solo en términos judiciales, sino también políticos; para Koldo García, es un punto crítico que puede definir su posición en la causa y su futuro procesal. El país mira hoy al Supremo.
Ábalos agita el tablero político
La declaración llega en un momento de máxima tensión política. Ábalos ha redoblado en las últimas horas sus ataques públicos, no solo defendiendo su posición en el caso, sino apuntando contra dirigentes del Gobierno como Yolanda Díaz y avivando la controversia sobre una supuesta reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018.
Sus palabras han provocado un terremoto interno que añade ruido y presión a una comparecencia ya de por sí delicada.
Lea la noticia completa aquí
Una declaración clave
El Tribunal Supremo acoge hoy las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García en un día clave para el desarrollo del conocido como Caso Koldo. La jornada puede marcar un punto de inflexión: el juez debe decidir si mantiene las medidas cautelares o si da un paso más y estudia la posibilidad de imponer prisión provisional. Arrancamos el seguimiento con toda la información, horarios, contexto y las primeras reacciones políticas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar