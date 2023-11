Da igual que tengas 30 o 70 años, estos son los productos que comparten Eugenia Osborne y Carmen Lomana para lucir una piel perfecta sin maquillaje

No hay nada que nos pueda gustar más que las famosas nos compartan sus truquitos de belleza, y más aún cuando coinciden recomendándonos un producto, porque eso solo quiere decir que lo necesitamos sí o sí en nuestro neceser. Y eso es lo que nos acaba de pasar con Carmen Lomana y Eugenia Osborne que nos han chivado su mismo truco para lucir una piel perfecta sin maquillaje y con mucho 'glow'. No podía ser otro que la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 que nosotras no dudamos en aplicarnos cuando necesitamos un toque extra de luminosidad sin necesidad de maquillarnos. Pero no solo eso, además, como dejan claro Carmen Lomana y Eugenia Osborne es perfecta para tu tez, tengas la edad que tengas. O lo que es lo mismo, es el regalo perfecto de Navidad para tu amiga, tu hermana, tu madre, o incluso, tu abuela. Porque si no se la regalas, estamos seguras que te la van a robar de tu neceser para lucir perfectas en todas las cenas y comidas estas fiestas. Eso sí, Carmen Lomana tiene un truco extra, aplicar K-Bioferment Therapy Cream antes de la DD Cream. Ambos productos de Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal.

"¡Mis dos joyitas de Atashi Cellular Cosmetics que no pueden faltar en mi día a día: K-bioferment Cream y DD Cream! Son la pareja ideal para mantener mi piel radiante. Se adaptan perfectamente a cualquier tipo de piel, ya sea más madura o más joven. ¡No dudéis en probarlos, son simplemente fabulosos!", explica Carmen Lomana en su cuenta de Instagram.

Mientras que Eugenia Osborne tiene que claro que, "la DD Cream de Atashi Cellular Cosmetics la utilizo cada día, incluso como base para salir un día a cenar. Me encanta como me deja la piel al instante y el toque dorado que da luz. Pero también que cuida mi piel con sus 8 beneficios en 1. ¡Tenéis que probarla!".

Estos dos productos de Atashi Cellular Cosmetics están disponibles en su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés y son perfectos para lucir una piel sin filtros, pues la cuidan y perfeccionan, a la vez que te aportan ese toque de luz sin maquillaje.

1. K-Bioferment Therapy Cream (ahora por 22,88 euros)

En el primer paso de la rutina de belleza diaria de Carmen Lomana encontramos K-Bioferment Therapy Cream. Un pretratamiento de día basado en la cosmética coreana que es perfecto para empezar el día cuando nuestra tez, ya que prepara la piel antes de aplicar la DD Cream para ritmos de vida agotadores como el de Carmen Lomana y Eugenia Osborne. Este pretratamiento es revitalizante, multicorrector y antiedad con efecto flash, que calma hasta las pieles más sensibles y fortalece su microbioma que aporta un efecto lifting inmediato. Además, protege la epidermis del estrés epigenético (causante del 70% del envejecimiento de la piel) gracias a su fórmula con biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico Fermentado y Skin Booster como el Hongo Ganoderma Lucidum. Está formulada también con Alga Roja, que es un filtro natural que sirve para proteger del fotenvejecimiento, con ácido hialurónico fermentado que hidrata la piel al máximo.

K-Bioferment Cream. Atashi Cellular Cosmetics

- Equilibra el microbioma de la piel

- Mejora la textura de la piel, dándole un aspecto saludable, jugoso, hidratado y descansado

- Efecto flash

- Lifting inmediato

- Calma, suaviza e ilumina

- Minimiza poros

- Estamos ante un pre tratamiento con pre, pro y postbióticos y Skin Boosters capaces de fortalecer el microbioma y combatir el estrés epigenético, causante del 70% del envejecimiento de la piel.

¿Cómo aplicarla? Se tiene que aplicar por la mañana con el rostro limpio y se puede hacer con las manos. Hace la función de tu prebase diaria antes de tu tratamiento o maquillaje, extendiéndola bien por tu piel con suaves masajes.

2. DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi (ahora por 26,48 euros)

La DD Cream que funciona como tratamiento 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics es el producto ideal para quienes deseen un efecto no make-up -make up como Carmen Lomana o Eugenia Osborne, para realzar su belleza natural y además lucir perfecta en muy poco tiempo. Una DD Cream que funciona como tratamiento, aportando luminosidad y ligereza. Basta aplicar una pequeña cantidad en el dorso de la mano e ir extendiendo sobre el rostro con pequeños toquecitos, hasta que se funda con la piel. Entre sus propiedades resalta que atenúa las manchas y minimiza los poros con efecto botox natural -gracias al Spilanthol®50-, y protege con SPF 15. También contiene, Extracto Biotecnológico de Gardenia Jasminoide que es regeneradora de colágeno nativo, y Perla Negra para realzar la sensualidad de la piel, Retinol liposomado, vitamina C y E, y Micropigmentos ultraintensos y Dermosens Acticire que calma la piel y aceites biológicos de jojoba, mimosa y meadowfoam que subliman al instante.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Atashi Cellular Cosmetics

La DD Cream Nude Skin Perfection con 8 resultados en tan solo 1 producto:

- Hidrata

- Minimiza los poros

- Atenúa manchas

- Unifica el tono

- Efecto lifting natural

- Reduce arrugas

- Ilumina el rostro

- Protege con SPF 15

¿Cómo aplicarla? Sobre la piel limpia del rostro y cuello, tras K-Bioferment Cream como Carmen Lomana o tras tu tratamiento hidratante habitual. Muy fácil de aplicar, lo puedes hacer directamente con las manos para conseguir esa cobertura más ligera y que se funda aún más con la piel.

Una forma sencilla de lucir una piel radiante esta Navidad con ese toque 'glow' a cualquier edad como hacen Eugenia Osborne y Carmen Lomana en su día a día cuando no quieren llevar maquillaje.