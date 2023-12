Mar Flores se convierte en toda una Mamá Noel con estos cofres de belleza (para ti o para regalar) esta Navidad

¿Buscando el regalo perfecto de última hora? Este domingo ya es Nochebuena, o lo que es lo mismo, Papá Noel ya está calentando para su noche de más trabajo de todo el año. Pero tranquila, que si aún te faltan algunos regalos por comprar, Mar Flores se ha convertido en nuestra Mamá Noel particular para las mejores ideas de belleza y cuidado de la piel para terminar el año deslumbrando. Porque si la semana pasada era María José Suárez la que nos chivaba que estos cofres de Atashi Cellular Cosmetics eran la mejor opción para estas fiestas, ahora es Mar Flores la que ya los ha colocado debajo de su árbol de Navidad. Mujeres inteligentes, ellas. Y además de listas, siempre derrochando belleza. Por eso aún nos parece mucho más interesante saber que en estos cofres de belleza, de la marca de Laboratorios Phergal, contienen los productos favoritos de la modelo y empresaria para cuidar su piel durante todo el año. Y más en fiestas, que siempre queremos deslumbrar aún más.

"En mi casa, la Navidad es tiempo de amor, de tradiciones y de hacer regalos especiales. Siempre intento encontrar regalos prácticos y que me funcionan a mi. Este año, he elegido estos cofres de Atashi Cellular Cosmetics con mis productos favoritos: la DD Cream, el Contorno Iluminador y la línea K-Bioferment basada en cosmética coreana que mantiene mi piel sana y me ayuda a atrasar su envejecimiento. ¡Son la elección perfecta para regalar o autoregalarse esta Navidad! Os garantizo que acertaréis seguro!", ha explicado Mar Flores en este navideño vídeo en su cuenta de Instagram.

Unos cofres de Atashi Cellular Cosmetics que puedes encontrar a la venta en farmacias, parafarmacias, en la web de la marca, y en El Corte Inglés.

Cofre Ritual reactivador de la juventud (ahora por 51,34 euros)

La revolucionaria línea K-Bioferment se basa en la cosmética coreana y está formulado con biofermentos y skin booster. Tanto la Therapy Cream como el Luxury Sérum comparten biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico y Skin Boosters como el Hongo Ganoderma Lucidum. Pero además contienen otros activos que hacen su fórmula revolucionaria. Por eso Mar Flores tiene claro que estos son algunos los productos que no pueden faltar en su rutina de belleza durante todo el año.Los productos de la línea K- Bioferment son el aliado beauty perfecto para pieles sometidas a estilos de vida agotadores

Cofre Ritual reactivador de la juventud. Atashi Cellular Cosmetics

Un cofre que contiene los siguientes tratamientos imprescindibles de Mar Flores:

K-Bioferment Therapy Cream: está formulada con otros biofermentos como el Ácido Hialurónico, el Fucocert® y el Ecoskin®; y entre los skin boosters destaca el Alga Roja. Pensada para aplicar por la mañana, antes del tratamiento o el maquillaje.Pretratamiento de día que fortalece el microbioma de la piel con biofermentos como el ácido hialurónico fermentado y skin boosters como el alga roja, un filtro natural que protege la piel del fotoenvejecimiento

está formulada con otros biofermentos como el Ácido Hialurónico, el Fucocert® y el Ecoskin®; y entre los skin boosters destaca el Alga Roja. Pensada para aplicar por la mañana, antes del tratamiento o el maquillaje.Pretratamiento de día que fortalece el microbioma de la piel con biofermentos como el ácido hialurónico fermentado y skin boosters como el alga roja, un filtro natural que protege la piel del fotoenvejecimiento K-Bioferment Luxury Therapy Sérum: Este pretratamiento energético y revitalizante preparar la piel para maximizar los beneficios de tu rutina de noche. Pero no solo eso, también equilibra el microbioma, potencia la producción de retinol con su activo NovoretinTM y retrasa el envejecimiento. Pero no solo eso, equilibra el microbioma, aporta un efecto lifting y filler inmediato, potencia la producción de ácido retinoico natural con su activo el NovoretinTM y retrasa el envejecimiento.

Este pretratamiento energético y revitalizante preparar la piel para maximizar los beneficios de tu rutina de noche. Pero no solo eso, también equilibra el microbioma, potencia la producción de retinol con su activo NovoretinTM y retrasa el envejecimiento. Pero no solo eso, equilibra el microbioma, aporta un efecto lifting y filler inmediato, potencia la producción de ácido retinoico natural con su activo el NovoretinTM y retrasa el envejecimiento. Roller de jade de regalo, para potenciar los efectos de ambos tratamientos que incluye el cofre y regenerar y estimular la circulación de la piel.

Cofre Ritual no make up, make up (rebajado a 43,31 euros)

El Cofre Ritual 'no make up, make up' está ideado para pieles que buscan efectos rejuvenecedores y un extra de luminosidad. Contiene la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 que es uno de los productos favoritos de todas nuestras famosas y el Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga que resalta la mirada de Mar Flores. Y de regalo por ser Navidad, una brocha de maquillaje para conseguir un efecto aún más natural al aplicar la DD Cream.

Cofre Ritual no make up, make up. Atashi Cellular Cosmetics

¿Qué productos contiene?

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15: Presume de un efecto glow al instante, atenúa manchas, minimiza poros y protege con SPF15. El Spilanthol 50 aporta ese efecto botox natural tan buscado en todo tipo de pieles, sobre todo las más maduras, y el retinol liposomado reduce arrugas, mientras que sus micropigmentos añaden luminosidad a nuestro rostro.

Presume de un efecto al instante, atenúa manchas, minimiza poros y protege con SPF15. El Spilanthol 50 aporta ese efecto botox natural tan buscado en todo tipo de pieles, sobre todo las más maduras, y el retinol liposomado reduce arrugas, mientras que sus micropigmentos añaden luminosidad a nuestro rostro. Contorno de Ojos Lifting iluminador: Elimina ojeras y bolsas, con un efecto lifting y luminosidad para una mirada más joven y natural.Presume de mirada iluminada gracias a los micropigmentos iluminadores del contorno; además, su fórmula contiene Haloxyl® TM que es perfecto para atenuar las bolsas y ojeras. El contorno iluminador también reduce las arrugas de expresión gracias al concentrado de las flores Edelweiss que contiene ácido leontopódico, un activo ideal para tensar la piel.

Elimina ojeras y bolsas, con un efecto lifting y luminosidad para una mirada más joven y natural.Presume de mirada iluminada gracias a los micropigmentos Brocha de maquillaje de regalo.

Estos son los cofres de Atashi Cellular Cosmetics que Mar Flores va a regalar esta Navidad con sus tratamientos favoritos. ¡Y nosotras vamos a hacer lo mismo!