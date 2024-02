Música: Nuevas salidas profesionales en una industria creativa en auge

La industria creativa está en auge. Frente a los sectores tradicionales con gran peso en la economía, en los últimos años ha ganado terreno la llamada economía creativa como uno de los sectores de más rápido crecimiento. Según datos ofrecidos por la Unesco, ya representa el 3% del PIB mundial y emplea a más de 30 millones de personas en todo el mundo. Al ser una industria basada en las ideas, con gran peso de lo artístico, factores como la innovación constante, el talento, la originalidad o el uso de herramientas digitales resultan determinantes.

En el campo de la música, los avances tecnológicos han ampliado notablemente las perspectivas laborales. La sociedad de hoy demanda nuevas ocupaciones: compositores de música para cine, publicidad y videojuegos, músicos de sesión, ingenieros de sonido o desarrolladores de apps para smartphones.

La formación autodidacta, tan extendida en el pasado, hoy en día es cada vez más minoritaria si se tienen aspiraciones realmente profesionales, ya que muchas de estas ocupaciones requieren una notable especialización, con la consecución de un Grado o Máster. Incluso en el campo de la docencia, la titulación requerida es la de máximo nivel. Las enseñanzas artísticas superiores surgen precisamente para formar profesionales con alta cualificación en música, danza, arte dramático, artes plásticas o diseño. Sus estudios están adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el título que se obtiene es el grado de la especialidad correspondiente, equivalente a todos los efectos a un grado universitario. La oficialidad de estos estudios posibilita realizar prácticas laborales, oposiciones y estudiar o trabajar en toda Europa sin problemas de homologación.

Héctor Bermúdez, en un encuentro con el compositor nominado al Goya por “Robot Dreams” Alfonso de Vilallonga. Música Creativa

Perspectivas laborales

La ventaja de cursar una titulación en el ámbito de las músicas actuales y aplicadas a audiovisuales es que las perspectivas laborales aumentan, ya que la formación está en sintonía con las necesidades de la sociedad actual. Ángela Pérez, estudiante del Grado Oficial en Composición para Medios Audiovisuales, el único con enfoque audiovisual que hay en España, lo tenía claro: “En un conservatorio no podía estudiar composición porque está muy enfocado a música contemporánea y de vanguardia y a mí me lo que me interesa es la música para videojuegos, por lo que me apetecía más aprender producción musical, trabajar con un DAW como Logic o Pro Tools”.

Música Creativa es uno de los referentes en el ámbito de la educación musical, con más de 35 años a la vanguardia

Y es que, en una industria musical cada vez es más exigente, el músico debe dominar un gran número de competencias en distintos ámbitos. Como comenta Carla F. Benedicto, directora del Centro Superior Música Creativa, “para dedicarse al mundo de la composición hoy en día, hay que dominar lenguaje musical clásico y contemporáneo, jazz, songwriting, diseño de sonido, electrónica y producción musical, con sus software específicos de notación, grabación y mezcla”.

La formación se completa con experiencias prácticas como el Laboratorio Música e Imagen, en el que los estudiantes ponen música original a cortometrajes y dirigen a la orquesta en una muestra en directo. Música Creativa

Más de 35 años de trayectoria

Música Creativa es uno de los referentes en el ámbito de la educación musical, con más de 35 años a la vanguardia. La institución, galardonada en los V Premios Comunidad de Madrid 2023 como Centro de Formación Musical Referente, tiene un profesorado con una fuerte vocación por la enseñanza y una dilatada experiencia, ya que todo el equipo está en activo trabajando en diferentes sectores de la industria musical y audiovisual. Una de estas profesoras es Eva Gancedo, primera mujer que obtuvo un Goya por la inolvidable música de “La buena estrella”, en 1998. Una de sus alumnas más destacadas en la Creativa fue la segunda compositora en obtener tal galardón, en 2022. Se trataba de Zeltia Montes, por la banda sonora de “El buen patrón”.

Tener la posibilidad de estudiar con docentes que son a la vez artistas en activo te brinda la oportunidad de embarcarte en proyectos profesionales incluso antes de acabar tus estudios. Miriam Moreno (saxofonista), fue contratada para acompañar a Malú cuando aún estaba haciendo el Grado Oficial en Interpretación de Músicas Actuales y Jazz. María Yfeu tuvo la misma experiencia acompañando a Xoel López. Gabriel Martínez se estrenó como asistente de composición en “Un largo viaje”, elegida mejor película en el último Festival de Cine de Madrid.

El centro gestiona Escuelas Municipales de Música y Danza, así como actividades extraescolares musicales en distintos colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, lo que prácticamente garantiza una salida docente a su cantera de estudiantes

Paralelamente, Música Creativa también gestiona distintas Escuelas Municipales de Música y Danza, así como actividades extraescolares musicales en distintos colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, lo que prácticamente garantiza una salida docente a su cantera de estudiantes.

“Elegí la Creativa porque creo que en una formación no solo tienes que aprender lo que te apasiona, sino, más importante casi, saber vivir de ello”, concluye Héctor Bermúdez, que termina su Grado este año y grabará su proyecto final con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, una de las más requeridas para la grabación de bandas sonoras. “Me daba un poco de miedo la idea de profesores que tienen su plaza de conservatorio y tienen un poco la vida resuelta, porque ahora yo voy a empezar y lo que necesito saber es cómo me muevo”.