“Nuestro nivel académico supera el de los centros homólogos del Reino Unido”

No solo hay un aspecto a tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión, sino que es un conjunto de factores que debemos analizar: por supuesto, formarse académicamente de cara a obtener el acceso a una universidad cada vez más competitiva, el conocimiento de los idiomas, sobre todo el Inglés, junto con una atmósfera familiar, en la que primen la seguridad y el bienestar de nuestro hijo desde todos los puntos de vista. Hablamos con Huw Mawson, director de Secundaria del International School of Madrid.

¿Cuál cree que es una de las razones por las que la enseñanza británica es una baza de éxito seguro para el futuro de los alumnos en el siglo XXI?

La educación británica es conocida por ser una de las de mejor calidad académica, por lo que está situada en el puesto más alto de los rankings educativos internacionales. Y es por eso por lo que cada vez hay más personas que apuestan por una educación británica a la hora de elegir un colegio para sus hijos. No sólo les otorga un nivel de inglés de nativos, sino que los capacita para habilidades cuasi universitarias, atendiendo no solo a la memoria, sino a la comprensión y el análisis de los problemas que se plantean en todas las materias educativas. En definitiva, no se trata de memorizar contenidos que se olvidan en una semana, sino de ser capaz de resolver problemas, de desarrollar capacidades que los alumnos podrán utilizar en situaciones futuras similares.

¿Qué ventajas tienen los A Levels para mejorar el acceso a la universidad?

Los A Levels permiten no solo el acceso a la universidad británica, sino a cualquier universidad pública o privada en el extranjero o en España. Son muchos años de experiencia los que avalan este tipo de exámenes y son reconocidos en todos los países de Europa y USA por más de 1600 universidades en total.

La ventaja diferencial que tienen frente a otros sistemas de acceso es que no solo se aprende la asignatura en profundidad, sino que proporciona herramientas para analizar cualquier información desde múltiples puntos de vista. Además, el hecho de que no sea necesario cursar tantas materias, permite focalizarse en las asignaturas que se le pueden dar mejor al alumno y así conseguir los mejores resultados de acceso a la universidad. El diseño del programa de Bachillerato permite mucha más flexibilidad a la hora de elegir materias, de modo que el alumno puede aprovechar sus puntos fuertes.

Una diferencia de nuestro colegio con respecto a otros colegios es que, además de las materias del bachillerato inglés (A Levels), también enseñamos varias asignaturas del bachillerato español, las cuales preparan al alumno para subir la nota de acceso EVAU hasta los 14 puntos. De esta forma, todos nuestros alumnos terminan estudiando el grado que quieren en la universidad que desean.

Tampoco debemos pasar por alto que los alumnos se presentan a los exámenes de Cambridge English Advanced (CAE) y Cambridge Proficiency English (CPE), títulos exigidos en la mayoría de los puestos laborales. A eso le suman los exámenes DELF y DAF, diplomas oficiales de la Alliance Française, otorgados por el Ministerio francés de Educación.

¿Cómo se ayuda a los acceder a las universidades deseadas?

Nuestro colegio tiene un equipo que se dedica exclusivamente a facilitar el acceso de nuestros alumnos a las universidades de alto prestigio mediante reuniones, charlas en el centro, visitas con clases presenciales a las universidades, preparación de exámenes de ingreso y entrevistas. El colegio tiene un prestigio de excelencia académica y honestidad que no pasa desapercibido en todas las universidades a donde acuden nuestros alumnos.

¿Qué diferencia a International School of Madrid de otros colegios?

Desde el punto de vista académico, los más de 50 años de experiencia de educación británica nos avalan. Con un nivel académico muy alto, superamos los resultados de los centros homólogos del Reino Unido. Los premios que se denominan Cambridge Learner Awards son un grupo de premios emitidos por Cambridge Assessment International Education que reconocen los excelentes resultados de los estudiantes en los exámenes de Cambridge, entre los cuales se incluyen los A-Levels. ISM ha recibido 95 de estos premios y cada año recibe una media de seis.

Además, el tamaño de las clases de A-Level es muy reducido, con una media de entre 9 alumnos por clase, y cada estudiante tiene acceso a un tutor personal que le ayudará en esta etapa vital para conseguir los mejores resultados para acceso a la universidad.

¿Además de la excelencia académica, qué otras capacidades fomentan en los alumnos?

Nos enorgullece decir que no sólo nos preocupamos del valor académico, sino que somos ante todo un colegio familiar. Conocemos a cada niño de forma personal y para nosotros lo más importante es que el alumno venga feliz al colegio y lo sienta como suyo. El ambiente crea seguridad e independencia en los alumnos para que se desarrollen de la mejor manera posible. Se les estimula para que desde pequeños puedan hablar en público, desarrollando su talento individual, tanto en lo académico como en los deportes y las artes.

Otra característica que no podemos olvidar en el colegio es la religión. No sólo se ofrece religión como asignatura optativa, permitiendo la oportunidad de prepararse para hacer la Primera Comunión (en 3 º Primaria) y la Confirmación en 4 de la ESO, sino que los alumnos junto con sus padres están implicados en ayudar a los más desfavorecidos, aportando un granito de arena. Nuestros alumnos realizan un voluntariado social y así son conscientes de la suerte que tienen.

