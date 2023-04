Nuria Roca tiene claro como cuidar su piel sensible cuando va de viaje; con estos geles sólidos de Dr.Tree

Nuria Roca lo tiene claro y nosotras también, es el momento de apostar por la geles sólidos de ducha para cuidar nuestra piel sensible y también el planeta. Pero no solo cuando nos vayamos de viaje, también para las duchas de toda la familia mientras estamos en casa. Días más largos, calor, playa, arena, sol, salitre… La primavera es una época mágica en la que parece que puede ocurrir de todo y más con esta ola de calor que parece casi verano en España. Y aunque nos encanten las altas temperaturas, es cierto que estos meses de viajes y aventuras pueden pasarle factura a nuestro cuerpo, más concretamente a la dermis. Cuando llegan las altas temperaturas, exponemos más la piel al sol y la sometemos a factores externos que pueden modificar su estado, como la playa o el cloro de la piscina. Por eso, y para lucir perfectas todo el año, es igual de importante -o más- cuidar nuestra dermis sensible también cuando nos vamos de viaje. Y para que las restricciones del avión o el hueco en la maleta no sean una excusa, Dr. Tree nos trae su gama de geles de ducha sólidos, idóneos para estos meses del año en los que hay que presumir de dermis como nunca como hace Nuria Roca. Todos estos productos tienen una base dermatológica formulada en el aceite de semillas de Meadowfoam y la manteca de cacao que garantiza una máxima hidratación y revitalización desde el primer momento. Además, incorporan un concentrado de tensioactivos de origen natural y el prebiótico Alfa Glugan Oligosacárido, que refuerza las defensas naturales de la piel. Además, todos los geles de ducha contienen un 99,7%

de ingredientes naturales y que cuentan con certificados Ecocert Cosmos Natural. Y no hay que esperar a nuestras vacaciones de verano, los podemos incluir en nuestras duchas caseras diarias para toda la familia o meter directamente en nuestra maleta para el Puente de Mayo. ¿Preparadas? Así lo ha explicado Nuria Roca en su cuenta de Instagram.

"Ya sabéis que soy muy fan de Dr.Tree y sus geles de ducha líquidos que te dejan la piel espectacular! Hoy quiero compartir con vosotros mi último descubrimiento: los geles de ducha sólidos. Son maravillosos para viajar, no tienes que facturarlos! Y además Dr.Tree, siempre, cuida del planeta y de las pieles más sensibles, son sostenibles no contiene plásticos, una pastilla equivale a tres envases de 300ml, y así se ahorra agua y cuidamos de los océanos, y más cosas, sus ingredientes son de origen natural, un 99,7% certificados por COSMOS Ecocert. Mi favorito es el gel de ducha sólido nutritivo. Tiene un olor súper fresco, hace mucha espuma y lo mejor de todo es que deja mi piel sensible suave e hidratada. Os lo recomiendo de verdad, no sólo porque llevo utilizando Dr.Tree mucho tiempo sino porque están formulados por equipos científicos de los Laboratorios Phergal, porque favorecen la economía circular y nos demuestran que la cosmética también puede ser sostenible…Dr.Tree cuidar nuestra piel y el planeta… Os animo a que lo probéis y me contéis, los podéis encontrar en en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en su web. Ya veréis os va a encantar".

¿Aún no conoces toda la gama de geles sólidos de Dr.Tree? ¡Sigue leyendo!

Gel sólido nutritivo Dr Tree

El Gel de ducha sólido nutritivo de Dr.Tree, el favorito de Nuria Roca, está diseñado para calmar, hidratar y proteger las pieles más exigentes y sensibles, gracias a su naturaleza cremosa y concentrada y sus propiedades hipoalergénicas. Con aceite de Argán Bio y Manteca de Cacao, este producto aporta una elasticidad inédita y nutrición a la piel y protege su barrera cutánea, formando un film protector sobre la misma, gracias al Aceite de Abisinia. Con Ecocert Cosmos Natural, aroma de Musgo Blanco y el 99,7% ingredientes de origen natural.

Gel sólido uso frecuente (rebajado a 10,84 euros)

Gel de ducha sólido de uso frecuente Dr Tree

El gel de ducha sólido Uso Frecuente de Dr.Tree limpia, calma, hidrata y protege, generando una espuma suave, cremosa y delicada. El gel es un concentrado cremoso formulado con Aceite de Jojoba BIO y Aceite de Abisinia. Refuerza el microbioma e incluye un aroma a limonada 100% de origen natural y vegano. Con certificado Ecocert Cosmos Natural y 99,7% de ingredientes de origen natural.

Gel sólido exfoliante (rebajado a 10,84 euros)

Gel sólido exfoliante Dr Tree

Este gel concentrado y cremoso, no conglomerado, basa su fórmula en el alga de Wakame, los aceites esenciales de Romero BIO y el Eucaliptus BIO, dando lugar a una combinación que refuerza el microbioma y ofrece un aroma 100% de origen natural y vegano. El principal atractivo de este gel son sus propiedades detoxificantes y remineralizantes, que revitalizan la piel oxigenándola y purificándola. Todo, gracias a ingredientes como el Wakame, el Aceite de Abisinia y los Aceites esenciales de romero y eucaliptus, que le dan un aroma fresco y natural. Con certificado Ecocert Cosmos Natural y 99,7% de ingredientes de origen natural.

Gel sólido junior (rebajado a 9,47 euros)

Gel sólido junior Dr Tree

El gel de ducha sólido Junior de Dr.Tree es un producto perfecto para niños a partir de 3 años, ya que aporta toda la nutrición y cuidado a las pieles infantiles. También para aquellas pieles más sensibles que tengan problemas dermatológicos, como eccemas o dermatitis, ya que protege la barrera cutánea y la deja suave y flexible. Este gel está formulado con ingredientes el Aceite de Arroz Bio, el Aceite de Abisinia y la Naranja, un antiséptico natural, relajante, que aporta un aroma fresco y cítrico al tiempo que relaja, calma e hidrata la piel. Con certificado Ecocert Cosmos Natural y 99,7% de ingredientes de origen natural.

¿Cómo usar los geles sólidos de Dr.Tree?

Si aún no has probado los geles de ducha sólido, te estás perdiendo una experiencia única. Los productos de Dr. Tree generan fácilmente una espuma suave, cremosa y delicada. Tan solo tienes que mezclar la pastilla del gel con agua y generar espuma. Con ella, masajea todo el cuerpo, para que el producto penetre en la piel y puedas disfrutar de todos sus beneficios, al mismo tiempo que te embriagan los aromas naturales y refrescantes. Termina enjuagando fácilmente y disfrutando de una dermis hidratada, flexible y cuidada.

Y nosotras tenemos claro que para preparar la maleta del Puente de Mayo vamos a seguir las indicaciones de Nuria Roca y apostar por los geles de ducha sólidos de Dr.Tree para cuidar nuestra piel también cuando estamos de viaje.