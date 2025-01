¿Quieres empezar a invertir?: así te ayuda un roboadvisor a cambiar tu futuro financiero

Con la llegada de un nuevo año, llegan los clásicos propósitos: hacer deporte, comer mejor, aprender un idioma… Pero hay uno que quizás no se plantea y que puede cambiar la vida financiera a largo plazo: comenzar a invertir. Suena sencillo decirlo, pero dar el primer paso puede ser complicado, sobre todo si se es nuevo en este mundo y se siente abrumado por la cantidad de información que hay.

¿Por qué es tan importante empezar a invertir? “Con el paso del tiempo, los precios suelen subir (inflación). Si se guardan los ahorros en una cuenta sin remuneración, el valor real del dinero se reduce. La inversión ayuda a mantener e incluso aumentar el poder adquisitivo”, explican los expertos del comparador financiero HelpMyCash.

Aunque no es el único motivo. Invertir permite afrontar gastos imprevistos o planificar metas a medio y largo plazo (cambiar de coche, pagar estudios, planificar la jubilación, etc.). “Además, es la manera de pasar de ser solo ahorrador a convertirse en un inversor. Aunque al principio no resulte evidente, dejar que los ahorros generen rendimientos es un paso clave hacia la libertad financiera”, destacan los expertos.

Los roboadvisors, como herramienta para novatos

No obstante, los inicios no están exentos de dificultades. Esta falta de conocimiento o de tiempo para formarse puede ser desalentadora. “Sin embargo, existe una alternativa sencilla y cada vez más popular que permite dar los primeros pasos en el mundo de la inversión sin tener que ser un experto: los robosadvisors”, recuerdan desde HelpMyCash.

Un roboadvisor es un servicio de asesoramiento automatizado que utiliza algoritmos y tecnología para gestionar las inversiones. “En vez de tener que elegir el usuario por su cuenta en qué acciones o fondos invertir, el roboadvisor diseña una cartera diversificada adaptada a su perfil de riesgo y objetivos financieros”, añaden los expertos.

Estos gestores automatizados cuentan con ventajas, como una gran facilidad de uso, costes reducidos, gestión continua, ya que el roboadvisor ajusta periódicamente la cartera para mantener el nivel de riesgo pactado.

Los mejores roboadvisors del momento

Uno de los roboadvisors más importantes de España es InbestMe. Este gestor automatizado permite invertir en hasta 16 fondos indexados desde 1.000 euros. Además, con este roboadvisor el inversor principiante tendrá acceso a 11 carteras de inversión (determinado por el test MiFID). Estas carteras están compuestas por un porcentaje de renta variable que van desde e l 0% hasta el 85,57%.

En cuanto a los fondos en los que invierten, son de grandes gestoras internacionales y de gran prestigio, como Vanguard, iShares (BlackRock) o DWS “lo que da un plus de seguridad”, recalcan desde HelpMyCash. Los costes van desde el 0,33% hasta el 0,66%. “Unas comisiones bajas son fundamentales, ya que permitirán maximizar aún más la inversión”, añaden los expertos.

Otra opción es el roboadvisor de Finizens. Se trata de un gestor automatizado que permite invertir en siete carteras indexadas con distintos perfiles de riesgo y también desde 1.000 euros. “Cada cartera está compuesta por fondos de gestoras tan importantes como Vanguard, Amundi o iShares. En cuanto a las comisiones, “también son mucho más bajas que las que cobraría un banco: entre el 0,29% y el 0,62% sobre el capital anual invertido”, recuerdan desde HelpMyCash.

En tercer lugar, destaca MyInvestor, un roboadvisor con el que no se necesita mucho dinero para empezar a invertir: tan solo 150 euros. Este gestor automatizado cuenta con cinco carteras de inversión, con fondos de Vanguard o Fidelity, entre otras gestoras.

Finalmente, si se ha decidido dar el paso de ahorrador a inversor, pero sin ayuda y se puede probar fortuna con un bróker, hay opciones muy económicas. Por ejemplo, destaca Trade Republic, que permite invertir en fondos indexados, ETF o acciones con una comisión de tan solo 1 euro por compra-venta. Además, el dinero que no se invierte puede destinarse a la Cuenta de Ahorro con una rentabilidad del 3% para saldos de hasta 50.000 euros.