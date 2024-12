El regalo de la Navidad: Un sérum español que reduce las arrugas en 28 días

Si hablamos de marcas españolas de calidad que están triunfando, no podemos dejar de hablar de Sibari Republic. Esta es la firma que hay detrás del famoso Serum Origin, un ultraconcentrado de ácido hialurónico que ha demostrado reducir el 58% de las arrugas, el 48% de su longitud y el 11% de los pliegues profundos en menos de un mes. Este producto de lujo que tiene un precio de 115€, se podrá encontrar a mitad de precio solo hasta el día previo a Navidad, el 24 de diciembre, con el código exclusivo: LARAZON50.

Se trata de un producto que viene avalado con test de eficacia realizados por laboratorios independientes que demuestran con datos que el producto funciona. Es gracias a estos resultados tan buenos, por los que este producto lleva más de 4 años arrasando en toda la península, y haciendo que siempre se formen colas en sus tiendas efímeras siempre que abren. Este año, la firma española ha abierto tiendas en Vitoria, Bilbao, Oviedo, Logroño, San Sebastián y Pamplona, teniendo que cerrar estas dos últimas antes de lo previsto por la cantidad de ventas que han tenido y por quedarse sin existencias.

Sibari Republic es la firma que hay detrás del famoso Serum Origin, un ultraconcentrado de ácido hialurónico que ha demostrado reducir el del 58% de las arrugas. Sibari Republic

Por suerte, además de abrir sus famosas tiendas, este año, la marca ha decidido ofrecer de manera exclusiva sus descuentos también online. De esta forma, además de llegar a más casas, evitan que la gente tenga que esperar las colas de dos horas que se han formado en años anteriores. Este descuento del 50% se podrá aplicar únicamente en su propia web (sibarirepublic.com) con el código: LARAZÓN50. Desde que habilitaron la opción de comprar online y además sin coste de envío, las ventas se han disparado, llegando a batir su propio récord de ventas: un sérum por minuto. Además, y para los que dejan todo para el último momento, la firma ha ofrecido la opción de comprar los productos y poder descargar un tarjetón de regalo para que no dejemos el árbol de Navidad sin nada debajo. Como veis, Sibari Republic piensa en todo y en todos.

Pero ¿qué tiene este sérum que ha enamorado a todo el mundo? Lo que le gusta a la gente es la eficacia que ofrece el producto y lo rápido que es capaz de actuar. El Serum Origin cuenta con más de 600 reseñas positivas entre su web y Google. Sus clientes lo puntúan con una nota de 9 sobre 10. Recogemos algunas de las valoraciones que dicen que ya no pueden vivir sin el cómo, por ejemplo, el de Maribel: “Es el tercero que compro y creo que ya no puedo prescindir de este sérum. Tengo la piel seca y me acerco a los 60 años. Noto hidratación y confort al instante”, comenta. Leyendo estas valoraciones y viendo que este producto de lujo ahora se puede encontrar a menos de 58 euros, hacen que sea un regalo ideal de estas navidades.

¿Qué tiene este séurm que ha enamorado a todo el mundo? Sibari Republic

Este producto tiene esta eficacia tan singular gracias al proceso de fabricación de Sibari Republic. Esta metodología a la que ellos llaman: Slow Manufacturing Procees, consiste en medir todos los procesos de elaboración para conservar al máximo la calidad y efectividad de los activos. Nos lo cuenta su director técnico, el madrileño Raúl Pérez: “Llevamos de 10 años trabajando el ácido hialurónico para diferentes aplicaciones médicas. Nuestro producto más vendido, el Serum Origin, fue nuestro primer lanzamiento y sigue siendo todo un éxito gracias a su fórmula única. Este sérum combina dos pesos moleculares para mejorar la hidratación y también rellenar las arrugas, incluso las más profundas”

Ciencia con firma española

La firma Sibari Republic nace de un laboratorio farma-sanitario ubicado en País Vasco, concretamente en Vitoria. Este laboratorio que acaba de inaugurar unas instalaciones de más de 4.000 m2 en el Parque Tecnológico de Álava y actualmente ya da trabajo a más de 160 personas, de las cuales más de un tercio, son doctores formados en todas las partes del mundo. Esta apuesta por seguir invirtiendo en talento local ha hecho que esta empresa farmacéutica ya cuente con seis patentes y con un amplio catálogo de productos que se venden a lo largo de todo el mundo.

Viendo los resultados del sérum y los valores de la marca, es una oportunidad única de conseguir un producto de 10 por solo 57,50 euros con el descuento LARAZON50 solo hasta Navidades. El descuento se podrá aplicar en su web www.sibarirepublic.com al finalizar la compra. Recomendamos no dejar pasar está oportunidad de conseguir un producto local.