La rutina antioxidante favorita de las celebrities para frenar el fotoenvejecimiento (y conseguir una piel radiante todo el verano)

Cada vez más celebrities apuestan por una cosmética que va más allá de la superficie, aliada con la ciencia y los activos más potentes. Inspirada en la belleza coreana, la firma española Atashi Cellular Cosmetics se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de actrices, modelos e influencers que quieren una piel luminosa, hidratada yprotegida frente al paso del tiempo y los efectos del sol. Pero no solo ellas, también las editoras de belleza hemos caído rendidas a sus encantos, y en la redacción de Lifestyle lo tenemos claro.

Su línea Atashi Antioxidante Longévite concentra la innovación biotecnológica de Phergal Laboratorios y ofrece una rutina de día de dos pasos que combate el fotoenvejecimiento y potencia la juventud del rostro.

¿Cuál es la rutina diaria para frenar el fotoenvejecimiento?

Para frenar el fotoenvejecimiento nosotras tenemos estos dos tratamientos en nuestro neceser: el Suero Alta Potencia Sublime Booster Vitamina C Plus y Antiox Crema Hidratante-Regenerante Fotoprotector SPF 15 de Atashi Cellular Cosmetics, de Phergal Laboratorios. Una línea antioxidante que combina la innovación biotecnológica con extractos naturales, y de la que no podemos dejar de utilizar su sérum y crema de día. Hablamos del Atashi Suero Alta Potencia Sublime Booster Vitamina C Plus y Atashi Antiox Crema Hidratante-Regenerante Fotoprotector SPF 15, que nosotras hemos comprado en nuestra farmacia de confianza, pero que también puedes comprar en la web de la marca española o en parafarmacias del Corte Inglés.

El suero antioxidante que ilumina y repara

De textura ligera y efecto inmediato, el Atashi Antiox Suero Sublime Booster es el primer paso imprescindible para comenzar el día con buena cara. Su fórmula, ingredientes que actúan en sinergia para proteger la piel de los radicales libres, la polución y la radiación solar.

Además de su acción antioxidante, reduce visiblemente las manchas, aporta firmeza, calma rojeces y mejora la textura de la piel. Enriquecido con Vitamina C Plus, ayuda a unificar el tono, suavizar las líneas de expresión y devolver la firmeza y elasticidad al rostro. Su fórmula está diseñada para actuar desde la primera aplicación, con un efecto antifatiga e iluminador que se nota al instante.

Atashi Antiox Suero Sublime Booster Cortesía

¿Cuáles son son principales beneficios?

Acción antioxidante frente a radiación y contaminación.

Reducción de hiperpigmentación y arrugas.

Hidratación profunda con efecto calmante.

Textura sedosa y rápida absorción, ideal para todo tipo de piel.

Hidratación con protección frente al sol y la polución

El segundo paso de la rutina es la Crema Hidratante-Regenerante SPF15 , formulada para proteger y revitalizar la piel a lo largo del día. Su fórmula avanzada combina, que ofrecen una hidratación intensa, mejoran la firmeza y refuerzan la barrera cutánea.

Con una textura suave y fundente, esta crema está pensada para pieles normales, secas e incluso sensibles, que buscan confort y protección frente a la radiación solar gracias a su protección SPF15.

Sus células nativas de uva negra y Borgoña y arándano rojo regeneren la piel, mientras que el extracto de granada calma las pieles sensibles o reactivas. Activos como las semillas de jojoba, mimosa y la vitamina E contribuyen a alisar las arrugas, mejorar la luminosidad y proteger contra los radicales libres.

Crema Hidratante-Regenerante SPF15 Cortesía

¿Qué resultados veremos tras su aplicación?

Piel más firme, suave y elástica.

Reducción de arrugas y líneas de expresión.

Protección frente a los daños oxidativos y la polución urbana.

Un rostro visiblemente más uniforme, fresco y revitalizado.

La combinación del Suero Sublime Booster y la Crema Hidratante-Regenerante SPF 15 de Atashi es la rutina perfecta para proteger y revitalizar la piel este verano. Un secreto de belleza que ya han adoptado las celebrities y expertas, y que tú también puedes incorporar para lucir una piel y radiante protegida todo el verano.

Nosotras la hemos encontrado en nuestra farmacia de confianza, pero también está disponible en la web de la marca española y en parafarmacias de El Corte Inglés.

Phergal Laboratorios, 40 años al lado de las mujeres

Con más de 40 años de experiencia, Phergal Laboratorios ha desarrollado fórmulas que fusionan la dermocosmética avanzada con los rituales de la belleza coreana, basados en el cuidado minucioso de la piel y la prevención a largo plazo. La línea Antiox Longévite de Atashi Cellular Cosmetics es el reflejo de esta visión: eficacia, sensorialidad y resultados visibles desde el primer uso. No es casualidad que esta rutina haya conquistado a tantas celebrities. Su combinación de ingredientes naturales, activos biotecnológicos y texturas ligeras ofrece una experiencia de belleza que transforma la piel… y también la forma de cuidarla.