El secreto de Mar Flores para combatir la celulitis está en tu farmacia

¿Lista para sentirte a gusto con tu piel este verano? En la redacción de Lifestyle ya tenemos ganas de días al sol y piernas al aire, pero siempre desde un enfoque de bienestar y belleza real, como hace Mar Flores. A sus 55 años, la exmodelo sigue siendo una fuente de inspiración con sus rutinas de cuidado y estilo de vida saludable.

En esta ocasión, Mar vuelve a confiar en dos productos que ya llevan tiempo en nuestro neceser —y no es casualidad—.

Hablamos de dos tratamientos de E'lifexir de Phergal Laboratorios, que nos encantan en la redacción. Son perfectos para cuidar la piel, mejorar su firmeza y ayudar a reducir la celulitis, justo cuando empieza la temporada de enseñar piernas. Desde mi madre hasta mi mejor amiga o mi compañera de mesa: no queda ni una sola mujer en nuestro entorno que no los haya sumado a su rutina. E'lifexir Minucell Intensive Aceite y Sérum se han ganado el hueco a pulso: los usan celebrities, consumidoras, redactoras de belleza y todas las que buscan resultados visibles… que sí se notan.

Hoyuelos o piel rugosa en glúteos, caderas, muslos o abdomen, eso es la celulitis. Y lo más probable es que en algún momento de tu vida vayas a tenerla, sobre todo una vez te acerques a los treinta o incluso antes, porque nueve de cada diez mujeres la sufren. Aunque no podemos ir en contra de las estadísticas, si que podemos minimizarla o incluso hacer que desaparezca con una buena alimentación, deporte y este tratamiento anticelulítico de E'lifexir, sin el que ya no podemos vivir. E’lifexir Minucell Intensive Aceite & Sérum están diseñados para eliminar y prevenir la celulitis, hidratar, reafirmar y reducir volumen en muslos y glúteos.

No es casualidad que E’lifexir se haya convertido en la marca de referencia de miles de mujeres en España: es la número 1 en belleza corporal en la categoría de reductores y anticelulíticos, y líder por cuarto año consecutivo*.

Estos dos productos de E'lifexir de Phergal Laboratorios están a la venta en su web, en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés.

E'lifexir Minucell Intensive Aceite

Para empezar a combatir la celulitis tenemos este tratamiento que ejerce una triple acción: anticelulítica, drenante y reafirmante. ¿Su secreto? Una poderosa fórmula con activos como el Aceite Bio de Ciprés y Lavanda, el Forskolin y el Mukul y el Extracto de Té Verde, que suavizan visiblemente la piel desde la primera aplicación.

Además, contienen una combinación de aceites reafirmantes (Niaouli, Olus Oil y Arroz) y el Aceite de Avellana Bio, que tonifica y devuelve la elasticidad a la piel. Su textura ligera de rápida absorción lo hace perfecto para todo tipo de pieles.

E'lifexir Minucell Intensive Aceite. Cortesía

Y lo mejor, sus resultados se notan: en tan solo 8 semanas ayuda a reducir el grado de celulitis en hasta un 100%, y a disminuir el contorno de muslos y glúteos hasta 5 cm y 6 cm, respectivamente; además de mejorar la firmeza en ambas zonas en hasta un 100% (**).

No es de extrañar que este aceite de E’lifexir haya conquistado a Mar Flores y a miles de consumidoras. Ha sido galardonado con el Premio Vogue Belleza 2024 en la categoría Mejor Producto Nacional, reconociendo su talento e innovación. También fue elegido como el mejor tratamiento corporal en los Premios Belleza Glamour 2023 y finalista durante dos años consecutivos en los prestigiosos premios internacionales Pure Global Beauty Awards, en la categoría Best New Body Care Product.

E'lifexir Minucell Intensive Sérum

Se trata de un potente sérum anticelulítico refrescante, de rápida absorción, que reduce los depósitos grasos y favorece la desaparición de la celulitis más resistente. Su fórmula multiactiva tiene un alto poder anticelulítico y drenante, mejorando la microcirculación y restaurando la elasticidad de la piel -mecanismos clave para combatir eficazmente la celulitis-. Gracias sus agentes fibrinolíticos E'lifexir Minucell Intensive Sérum ayuda a desnaturalizar las fibras de colágeno, elastina y fibrina, que son responsables de la formación de nódulos grasos.

Entre sus ingredientes, encontramos la cafeína y la carnitina, que actúan como “devoragrasas”; los Tripéptidos-1, favorecen a eliminar toxinas; y una combinación de hiedra, ruscus y escina, con acción venotónica y anticelulítica, mejoran el drenaje linfático para una piel de ensueño.

E'lifexir Minucell Intensive Sérum. Cortesía

¿El resultado? Una piel visiblemente más firme y alisada. Para devolver la elasticidad a la piel, este sérum también incorpora ingredientes como el Extracto Seco de Centella Asiática, el Meadowfoam Seed Oil y la Creatina, que ayudan a reducir la retención de líquidos y promueven la formación de las fibras de colágeno y elastina.

Nosotras llevamos más de un año usándolos, pero ahora que Mar Flores también los ha recomendado, solo os podemos decir una cosa: si queréis mantener la celulitis a raya, solo necesitáis constancia, una dieta equilibrada, hacer deporte… y aplicar a diario E'lifexir Minucell Intensive Aceite y Sérum, de Phergal Laboratorios.

Lo hemos probado, lo usamos… y sí, se nota.

Phergal Laboratorios cuidando de la belleza más real de la mujer

Phergal Laboratorios, con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de cosméticos de alta calidad, destaca su filosofía de innovación constante y su búsqueda de la excelencia en el ámbito galénico. Su equipo de expertos se dedica a conceptualizar, diseñar y elaborar productos que cumplen con los más altos estándares de calidad y eficacia. De ahí salen fórmulas puras y efectivas que combinan lo mejor de la naturaleza con la biotecnología para ofrecer productos que no solo realzan la belleza, si no que también cuidan la piel de la mujer, como ha dejado claro Mar Flores.

** EFI 2023-007