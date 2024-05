El sérum de farmacia con bakuchiol y ácido ferúlico (que resucita tu piel y calma tu mente) y es el favorito de las influencers

¿En busca de la eterna juventud? No, no os venimos a hablar hoy de mitología, si no del sérum que ha conquistado a las influencers y celebrities de nuestro país. Sí, estamos hablando de L'Essenza Eterna de Atashi Cellular Cosmetics de Phergal Laboratorios, que desde su lanzamiento a principio de año, ya se ha convertido en el favorito de Carmen Lomana, Ana Boyer o Mar Flores, y ahora también de la influencer Karen Bonmati. Pero no solo de ellas, las editoras de belleza también lo hemos añadido a nuestra rutina de cuidado diario en la búsqueda de la eterna juventud. Tanto si eres de las que quiere retrasar ese momento lo máximo posible como si deseas suavizar los signos de envejecimiento, el último lanzamiento de Atashi Cellular Cosmetics está pensado para ti. El estrés, una mala alimentación y, por supuesto, la edad son los mayores culpables de que nuestro rostro comience a dibujarse de arrugas y líneas de expresión. Y más aún en los últimos años con la alta exposición a los radicales libres que sufrimos a diario, entre ellos, la luz azul de las pantallas y las ondas Wifi. L’Essenza Eterna, es un sérum ‘todo en uno’ que resucita tu piel, calma tu mente y contiene 99,7% de ingredientes de origen natural, entre los que destacan el Bakuchiol (o fitoretinol) y el Ácido Ferúlico y Extracto de Romero, ambos 100% puros y el Myramaze® Essence-Myrothamnus, más conocido como "la planta de la Resurección", porque gracias a estos activos conseguirás un efecto flash inmediato.

Por todo ello, Karen Bonmati ha sido una de las últimas creadoras de contenido en caer rendida a sus beneficios. "L'Essenza Eterna … El Sérum que resucita tu piel. Poca información me dieron cuando tuve la suerte de probarlo antes del lanzamiento. Lo único que recuerdo es decirle a la persona que me lo envió“ Te advierto que tengo la piel muy seca y sensible , y estoy contenta con mis cremas” Al tiempo de usarlo también recuerdo decirle a mi madre "Mami , tengo el sérum de tu vida . Cuando vengas tienes que probarlo". Sigo muy contenta con “mis cremas “pero es que añadirle esto a mi rutina ha sido una bomba. Dicen que el bakuchiol sería como la alternativa vegana al retinol … Y desde luego eficaz y cuidadoso con la piel sensible es… y combinado con el ácido ferúlico es. Y ya el rollito de trabajarla con la piedra Ágata es la pera … Vitalidad para la piel, energías , y calma es lo que necesitamos todas. Así que si has visto Stories hoy (24h )sabrás que de forma exclusiva, aquí y ahora, llevamos un extra de piedras Mías para alguna de vosotras. ¿ Has podido captar la esencia de L’Essenza Eterna en el vídeo?", explica Karen Bonmati en su publicación en Instagram.

L'Essenza Eterna está a la venta en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en la web de Atashi Cellular Cosmetics.

Cofre de L'Essenza Eterna, de Atashi (ahora por 58,50 euros en su web )

Este sérum que ha llegado para cambiarlo todo es una mezcla prodigiosa de activos que promueven la regeneración de la actividad celular de una piel joven, otorgando al rostro un resultado anti-edad. Y es su revolucionaria fórmula lo que hace a este producto tan especial y diferenciador. L'Essenza Eterna contiene activos como el Bakuchiol, un fitoretinol o retinol vegano 100% puro que estimula la síntesis de colágeno, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel, y otorgando un tono más uniforme ya que disminuye la hiperpigmentación. El Ácido Ferúlico natural 100% puro y Extracto de Romero, dos poderosos antioxidantes que aportan firmeza y luminosidad a la piel, refuerzan la barrera cutánea, aumentan la hidratación y reducen el enrojecimiento. Pero si hay algo que lo diferencia de todos los que hemos probado hasta la fecha es el Myramaze® Essense-Myrothamnus, conocido como "la planta de la resurrección", que promueve la relajación de la piel y el rejuvenecimiento de los fibroblastos, reduce las arrugas y hace que el rostro luzca más descansado. También tiene efectos hidratantes y fortalecedores de la barrera cutánea, y es que este poderoso activo puede provocar un estado de ánimo más positivo en las personas sometidas al estrés, reduce los niveles de hormonas del estrés, como el cortisol, promoviendo la relajación cerebral.

Este sérum ha sido testado bajo estricto control dermatológico y como resultado se ha visto que es perfecto para todo tipo de pieles, incluso con aquellas con tendencia a la aparición de comedones*

L'Essenza Eterna también actúa como una barrera natural antirradiación para protegernos de los radicales libres como son las ondas WIFI y el azul de las pantallas. Esto es posible gracias a los Betacarotenos y la Luteína natural, que protegen frente al estrés oxidativo. Además, la Vainilla Planifolia y la Vitamina E que tienen efecto anti - inflammaging para nuestra piel, atenúan las líneas de expresión y mejoran su elasticidad de nuestra piel, y el Aceite de Avellana Bio que es rico en ácidos grasos (Omega 6 y 9), fitoesteroles y Vitamina A y E. Este aceite proporciona una intensa hidratación y nutrición; y es la base perfecta para los productos de belleza.

Un sérum que se ha convertido en el gran aliado de las mujeres, como demuestran los estudios reciente. Y es que para 9 de cada 10 mujeres es el aliado perfecto para un efecto antiedad inmediato, y para el 100% de las usuarias es L'Essenza Eterna es el producto con el que más han notado el efecto flash tras su aplicación; y para el 95% resucita su piel a un aspecto más joven (*).

¿Cómo aplicar L'Essenza Eterna?

Este sérum está pensado tanto para nuestra rutina de día como la de noche. Aplica una o dos pulsaciones sobre la piel limpia y tonificada, y realiza, un masaje con las manos o uno linfático con el Corazón de Ágata de borde estriado que viene de regalo con este exclusivo cofre.

Desde hace 40 años Phergal Laboratorios ha liderado el campo de la dermocosmética farmacéutica nacional, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, por eso se ha convertido en imprescindible de las rutinas de belleza de nuestras famosas de cabecera, de las editoras de belleza, y también de todo nuestro entorno. Por eso, L'Essenza Eterna y todos los productos de Phergal Laboratorios se han convertido en los favoritos de las mujeres que buscan realzar su belleza más natural. ¿Quieres resucitar tu piel y calmar tu mente? Pues haz como Karen Bonmati y suma a tu rutina de belleza este sérum, ya que su aroma está diseñado para generar efectos relajantes, reduciendo los niveles de hormonas del estrés y promoviendo la relajación cerebral, además de ese efecto lifting inmediato.

