¿Tienes la piel sensible? Ficha estos productos de Nuria Roca

Nuria Roca además de compartir siempre sus lookazos, también nos chiva sus trucos de belleza y cuidado personal, tanto para su melena como para su piel. Y más ahora a 8 días de que arranque el verano que requiere un cuidado y un mimo extra para hacer frente a las horas de playa y de exposición al sol. Por eso, la presentadora valenciana nos ha explicado cuál es su gel de ducha (y bálsamo corporal) de confianza y el que usa toda su familia que es ideal para pieles sensibles, calma picores y fortalece la barrera cutánea. Son de Dr. Tree, de Laboratorios Phergal, una marca española especializada en el cuidado para la piel sensible y para toda la familia con tratamientos de uso diario, formulados por farmacéuticos en sus propios laboratorios, para respetar y proteger esta parte de nuestro cuerpo tan preciada. Y Nuria Roca lo hace con los geles de ducha dermoprotectores y el bálsamo corporal. ¿El favorito de Nuria Roca? El de pomelo, y no nos extraña.

"Me encanta cuidarme con los productos naturales de Dr.Tree. Son fantásticos para las pieles sensibles y además calman picores y fortalecen la barrera cutánea. Los descubrí hace tiempo y ya no puedo estar sin ellos… Mi gel favorito es el hidratante que tiene el aroma a pomelo y después de la ducha me aplico siempre el bálsamo corporal que me hidrata en profundidad y me deja la piel súper suave. En casa los usamos todos y además tienen la garantía de Laboratorios Phergal y están certificados por COSMOS Ecocert. Os animo a que los probéis y me contéis", ha explicado Nuria Roca con este Reels en su cuenta de Instagram.

¿Quieres conocer los favoritos de Nuria Roca para cuidar su piel? Son estos geles y bálsamo corporal de Dr.Tree.

Gel de ducha hidratante con aroma de pomelo, de Dr.Tree (11,79 euros)

Este gel hidratante contiene propiedades emolientes, hidratantes y antioxidantes que frenan el fotoenvejecimiento de la piel. Por ello, está indicado para pieles normales que necesiten un extra de hidratación. Sus ingredientes (entre ellos Limnanthes Alba Seed Oil) ayudan a formar una barrera para que no se pierda el agua y facilitar así la entrada de nutrientes. Si te van las notas cítricas e intensas te va a enamorar su aroma fresco y enérgico a pomelo italiano como a Nuria Roca y a toda su familia. Sus ingredientes entre ellos el extracto de Margarita Azul y el Aceite BIO de Semillas de Chía, ejercen una base dermoreparadora y cumplen una acción calmante, antiirritante, antioxidante, nutritiva e hidrata en profundidad y restaura la barrer cutánea y el Alpha Glucan Oligosaccharide ayuda a proteger el microbioma. Con un 99,7% de origen natural y certificado Cosmos Natural Ecocert. Pensando para pieles sensibles con tendencia a seca.

Gel de ducha hidratante. Dr.Tree

Evita la pérdida de hidratación ayudando a formar una barrera y facilita la entrada de nutrientes. Aporta a la piel suavidad y flexibilidad. Textura refrescante con aroma a notas cítricas intensas de pomelo italiano y con una espuma delicada y abundante. Piel limpia, en calma, hidratada y protegida.

Principales beneficios del gel de ducha hidratante:

- El gel de ducha dermoprotector hidratante ayuda a frenar el fotoenvejecimiento de la piel.

- Previene la pérdida de hidratación ayudando a formar una barrera, que evita esa pérdida y facilita la entrada de nutrientes.

- Hidratación máxima, reduce rojeces y picores, calma y protege de la descamación. pH 5.5.

Geles de ducha. Dr.Tree

Pero no solo el de pomelo, Dr.Tree también cuenta con tres geles más como el de uso frecuente con aroma a vainilla que cuida, limpia e hidrata a diario tu piel sensible con las propiedades de la vainilla y el aceite esencial de chía. Su aroma a notas avainilladas suaves y su textura refrescante que está indicado para el uso diario hasta en pieles sensibles para conseguir una piel luminosa, suave y flexible. O el gel purificante de romero y eucalipto pensando para ese extra de limpieza que necesita nuestra piel. El gel de ducha dermoprotector de higiene ultrasuave protege la piel y fortalece el microbioma, indicado para pieles sensibles, apagadas, asfixiadas sin brillo y pieles con tendencia grasa o mixtas. Y por último, el gel nutritivo de Dr.Tree de coco y musgo blanco está pensado para aportar a tu piel toda la nutrición que necesita día a día con aceite de Abyssinica. La fórmula de todos los geles contiene Extracto de Margarita Azul y Aceite de Semillas de Chía.

Bálsamo corporal hidratante, de Dr.Tree (11,56 euros)

Y para terminar su rutina, Nuria Roca, usa el bálsamo corporal hidratante de rápida absorción que le deja una piel de seda preciosa. Un bálsamo corporal natural con un 99,5% de ingredientes naturales certificados por Cosmos ECOCERT que actúa hidratando y reparando la piel. Su acción fortalece el microbioma, protege y repara la barrera cutánea de la piel, lo que ayuda a reducir rojeces y picores, siendo recomendado para todo tipo de pieles, pero especialmente para pieles sensibles y secas con un tacto suave y sedoso que ha enamorado a la valenciana. Su fórmula Con Extracto de Margarita Azul y Aceite de

Semillas de Chía, que ejercen una función dermoreparadora, restaurando la barrera cutánea y nutriendo e hidratando en profundidad; además, de ejercer una acción calmante; con Alpha Glucan Oligosaccharide que ayuda a proteger el microbioma y además, contiene Manteca de Karité Bio que hidrata, nutre y reparan la piel sensible.

Bálsamo corporal hidratante. Dr.Tree

- Aporta en la piel tacto suave y sedoso.

- Trata y calma los brotes de la piel sensible.

- Repara, hidrata y acondiciona la piel.

- Rápida absorción con textura envolvente y refrescante.

- Piel de seda sin efecto graso.

Ahora entendemos porque Nuria Roca luce siempre una piel tan perfecta con estos productos naturales de Dr.Tree que no faltan en su rutina de ducha diaria.Detrás de perfecta poner punto. Nosotras vamos a empezar a usar estos productos naturales de Dr.Tree desde ya. Podéis encontrarlos en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en su web.