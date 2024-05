El truco definitivo para conseguir la mejor hipoteca

La búsqueda de la mejor hipoteca puede ser un desafío abrumador en medio de la amplia oferta bancaria que existe. Para muchos, la tarea de comparar múltiples opciones, entender las condiciones del mercado y negociar términos favorables puede resultar agotadora e incluso desalentadora.

En este contexto, los expertos del comparador financiero HelpMyCash proponen una solución: recurrir a un bróker hipotecario. Se trata de un profesional especializado en encontrar y negociar las mejores hipotecas adaptadas al perfil de cada cliente. Según explican, estas figuras desempeñan varias funciones clave.

Negociación personalizada y perspectivas de ahorro

Los brókers evalúan la situación financiera y la capacidad de endeudamiento de cada cliente para determinar qué tipo de hipoteca podría ser más adecuada. En función de ello, contactan con diversas entidades financieras para obtener ofertas personalizadas, incluso para casos especiales como la financiación de proyectos de autopromoción o solicitudes de hipotecas al 100%.

Y aunque esto es de por sí un beneficio, para los expertos de HelpMyCash, el principal servicio que ofrecen los brókers es la negociación directa con los bancos para obtener condiciones más favorables de las que podría conseguir el cliente por sí solo. Esto puede traducirse en intereses más bajos, menores comisiones o un mayor porcentaje de financiación.

“Hoy por hoy, un bróker puede conseguir hipotecas fijas a treinta años al 2,70% y sin necesidad de contratar ningún producto vinculado, como seguros de vida u hogar. En cuanto a la oferta a tipo mixto, sus intereses rondan en el 2,5% para los primeros diez años y luego euríbor más 0,55%, también sin productos vinculados”, afirman los expertos de HelpMyCash.com. Y añaden que las condiciones se podrían mejorar en función del perfil del solicitante.

Costes y posibilidad de gratuidad en sus servicios

¿Y estos servicios tienen coste? No siempre. Algunos brókers cobran honorarios por sus servicios que pueden variar según su política comercial, desde una cantidad fija de entre 3.000 y 5.000 euros, hasta un porcentaje del importe del préstamo hipotecario contratado. Este coste, no obstante, puede resultar una inversión rentable si se consiguen condiciones más ventajosas en la hipoteca. Otros intermediarios no cobran honorarios de los clientes, sino que reciben el pago por parte de los bancos con los que colaboran.

“En un mercado tan complejo como el de las hipotecas, contactar con un bróker puede ser la clave para obtener la mejor oferta. Su expertise y capacidad para negociar condiciones favorables pueden hacer la diferencia en la búsqueda de la hipoteca ideal”, concluyen desde HelpMyCash.