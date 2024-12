Voluntarios: personas que invierten su energía en ayudar a los demás

El impacto no solo se mide en cifras. Cada historia detrás de un proyecto refleja la capacidad de las personas para marcar la diferencia. Es esa energía humana, canalizada en forma de voluntariado, la que genera un cambio positivo tanto en quienes reciben ayuda como en quienes la ofrecen.

Alguien que apoya a personas en riesgo de exclusión para que encuentren empleo, que sensibiliza sobre cómo mejorar la eficiencia energética para impactar en la calidad de vida de familias vulnerables o que participa en actividades de reforestación para recuperar la biodiversidad en entornos degradados y conservar espacios protegidos.

Son historias que suceden cada día, en las que los Voluntarios Repsol contribuyen con su tiempo y experiencia a avanzar hacia una transición energética inclusiva, poniendo su energía al servicio de las personas.

"Gracias a los voluntarios llegamos mucho más lejos. Su compromiso y experiencia maximizan el impacto de los proyectos que desarrollamos", asegura Mar de Andrés, directora de Transformación Social de Fundación Repsol.

A lo largo del año, Fundación Repsol despliega un programa de voluntariado con proyectos que abordan desde la eficiencia energética hasta la conservación de la biodiversidad Fundación Repsol

Cada año, Fundación Repsol organiza la Semana Internacional de Voluntariado, en la que más de 12.000 voluntarios han participado desde la primera edición en 2018. Esta iniciativa, que ya va por su séptima edición, se focaliza en diferentes temáticas, relacionadas con la transición energética, como la eficiencia energética o la economía circular y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Este año, miles de empleados y jubilados de Repsol, así como sus familiares, demostraron que, cuando las personas se unen con un propósito, el cambio es imparable. En la Semana Internacional del Voluntariado celebrada en octubre, más de 1.800 Voluntarios Repsol en España y más de 1.700 en más de 20 países participaron en las cerca de 40 actividades, tanto presenciales como virtuales, beneficiando a más de 4.400 personas.

Una de ellas fue la preparación de kits de eficiencia energética. Una cadena de montaje solidaria formada por 340 personas voluntarias en oficinas y complejos industriales de la empresa en España y Portugal, que ensambló más de 1.300 kits de eficiencia energética.

Estos kits –que incluyen bombillas de bajo consumo, burletes para aislamiento de puertas y ventanas, regletas, aireadores para reducir el consumo de agua y un programador para controlar los consumos eléctricos– son más que objetos útiles; una ayuda para mejorar el confort y aumentar el ahorro de las familias vulnerables. Además, cada voluntario tuvo la oportunidad de dejar un mensaje dentro de cada kit.

Un total de 340 personas en España y Portugal ensamblaron más de 1.300 kits de eficiencia energética Fundación Repsol

Teresa Señas, de la Fundación José María de Llanos, sabe de primera mano lo que supone entregar uno de estos kits de eficiencia: "Los productos incluidos permiten un ahorro, pero también crean conciencia medioambiental. Las familias, al recibirlos, muestran una enorme alegría; saben que les ayudarán a mejorar su día a día".

En esta iniciativa, Fundación Repsol ha colaborado con entidades como Cruz Roja, Plena Inclusión, Fundación José María de Llanos y con la Asociación Alucinos, que han distribuido los kits a 1.300 familias.

La tendencia es creciente, y cada año, más Voluntarios Repsol se suman a estas iniciativas. Sin embargo, la Semana Internacional de Voluntariado es solo una pieza en un plan de voluntariado mucho mayor.

Un compromiso que va más allá

A lo largo del año, Fundación Repsol despliega una red de proyectos que trascienden la participación puntual, y que muestra el compromiso y la implicación de los voluntarios, relacionados con la eficiencia energética, la mejora del empleo de personas en riesgo de exclusión o la conservación de la biodiversidad.

"El voluntariado con Fundación Repsol me aporta más propósito en todo, trabajo y vida personal. Me permite contribuir positivamente a la comunidad, desarrollar nuevas habilidades y conocer a personas inspiradoras. Además, me brinda la oportunidad de aprender sobre diferentes realidades y de sentirme parte de un cambio positivo", señala Talita Alves, Voluntaria Repsol en Brasil.

Para Talita Alves, voluntaria en Brasil, formar parte de estas iniciativas le permiten contribuir positivamente a la comunidad, desarrollar nuevas habilidades y conocer a personas inspiradoras Fundación Repsol

Uno de los programas está centrado en el apoyo a entidades sociales en áreas como eficiencia energética o transición energética, en el que los voluntarios colaboran en equipos multidisciplinares poniendo al servicio de la sociedad su conocimiento y experiencia.

En él participan empleados como José Manuel De Pedre, que sentía que sus habilidades como delegado comercial de Repsol en A Coruña y sus conocimientos sobre eficiencia energética podían ser útiles para ayudar fuera de su ámbito profesional. En su caso, recurrió a Fundación Repsol para lograr que Mensajeros de la Paz, la ONG del padre Ángel, consiguiera reducir sus costes energéticos. Logró un ahorro energético de unos 7.000€ para esta entidad que ayuda a personas en riesgo de exclusión.

Pero hay más ejemplos. Los Voluntarios Repsol colaboran en proyectos de inserción laboral junto a entidades como Fundación íter, Fundación José María de Llanos o Fundación Integra, impartiendo sesiones formativas y talleres a personas en situación de vulnerabilidad, aprovechando las oportunidades de la transición energética.

El compromiso de los Voluntarios Repsol también se extiende a sus familias a través de jornadas ambientales (por ejemplo, de plantación y conservación de especies autóctonas).

Además, hay voluntarios cuya contribución va más allá, convirtiéndose en actores principales de la innovación social. Gracias al programa Liderando el cambio, los Voluntarios Repsol diseñan iniciativas que llevan a cabo junto a una entidad social para abordar un reto relacionado con la transición energética. Cada dos años, Fundación Repsol selecciona tres proyectos a los que apoya con 20.000 euros para ponerlos en marcha. Este año, destacan la creación de un jardín sostenible en Perú, la reforestación urbana en Bolivia y un proyecto de emprendimiento e inserción sociolaboral de producción de galardones éticos, sostenibles y solidarios.

Este Día Internacional de los Voluntarios nos invita a reflexionar: ¿qué pasaría si todos dedicáramos un poco de nuestra energía a los demás? La respuesta está en las miradas de quienes, gracias a estos proyectos, ven nuevas alternativas para el futuro.