3 velas para convertir tu casa en un inspirador templo con olor a Primavera

Tu casa, tu templo. Tu rincón del mundo tranquilo, donde soltar el ritmo frenético de la vida y cargarte de pilas. El espacio que mejor te entiende, te conoce y te representa. Tu casa habla de cómo eres, por eso hoy vamos a hablarte de la importancia de tener un hogar perfumado con aromas que te evoquen sensaciones positivas. Y es que no lo decimos nosotros, la aromacología es una ciencia desarrollada desde 1989 por el Sense of Smell Institute (SSI) que se dedica al estudio de la interrelación entre la psicología y los olores. Hoy te presentamos tres marcas de velas para convertir tu casa en un lugar mucho más inspirador. Porque un olor no sólo se registra con el sentido del olfato...

Carrières Frères

Empezamos nuestro viaje olfativo con la firma Carrières Frères y su fabricación excepcional, ubicada en Normandía (Francia). Unas velas inspiradas en aceites exóticos e indígenas que fascinaron a los exploradores del siglo XVIII. La magia ocurre cuando se derriten, ya que la cera libera el poético “lenguaje de las flores y la naturaleza” a través de ingredientes de la mejor calidad. Con una sola de estas velas en espacios reducidos de menos de 40m, conseguirás una atmósfera insuperable.

Cire Trudon

La nueva vela La Petite Bougie llega a Cire Trudon, pero la calidad de la cera, la atención al detalle y la elaboración del aroma son los de siempre. La Petite Bougie es una introducción ideal a la filosofía de la Maison con seis aromas icónicos de la firma: Abd el Kader, Cyrnos, Ernesto, Gabriel, Joséphine y Odalisque. Seis perfumes que componen seis invitaciones a un viaje. Desde el desierto a la Habana, pasado por los Jardines mediterráneos o un refugio de invierno.

Culti Milano

Seguimos elevando la personalidad de nuestro hogar con esta selección de velas de Culti Milano. Una refinada colección de velas aromáticas que refuerzan el espíritu de la casa italiana a base de velas de cera vegetal y producción artesana. Un recorrido por la cultura Mediterránea donde una serie de notas frutales y especias te harán disfrutar al máximo de la calidez de tu hogar.