¿Buscas el regalo perfecto? Estos cinturones de lujo son los más caros y exclusivos del mundo

Incluso desde la Biblia se hace referencia a los cinturones, esa pieza que complementa cualquier atuendo y que en primer lugar lo utilizaban los caballeros. Sí, en la Biblia puede encontrarse esa primera referencia cuando Adán y Eva buscaban taparse conscientes de que habían pecado. ¡Tal y como lo lees!

Pero en realidad desde ese momento hasta ahora, los cinturones han logrado una gran evolución, aunque su función principal siempre fue sostener, ahora son un accesorio más en cualquier look.

El material más utilizado para fabricar cinturones es la piel. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sus variaciones están en las hebillas en donde se puede utilizar casi cualquier material para aportar valor.

Los cinturones más caros del mundo

Principalmente tenemos los cinturones de marca que generalmente cuestan unos 1.000 euros, precio no accesible para cualquiera.

El cinturón Versace Crystal 3D Medusa es una pieza hecha en piel de vaca 100% original, además su hebilla está hecha totalmente en cristal con terminaciones en 3D. Confeccionada por la marca italiana Versace su calidad está garantizada, su coste es el más bajo entre los que seleccionamos, sólo pagarás 900 euros por un diseño llamativo y de alta calidad.

Versace Crystal 3D Medusa

En la misma línea está el diseño clásico del cinturón de hebilla Ralph Lauren Alligator Engine. Este está confeccionado también en piel de vaca y su hebilla es un diseño clásico, pero exclusivo. Es un cinturón de caballero y normalmente la marca lo presenta en color marrón oscuro. Su coste: 1 440 euros.

Ralph Lauren Alligator Engine

El cinturón Stefano Ricci de cocodrilo y paladio es considerado uno de los mejores acabados a nivel de cinturones en el mundo. Tiene un valor de 1.450 euros, la marca italiana Stefani Ricci posee la exclusividad en materiales así que este se encuentra entre los mejores.

Stefano Ricci

Pero ya entrando en terrenos más lujosos tenemos el Billionaire Italian Couture de Alligator. Este diseño es 100% llamativo, exclusivo y extravagante. Este cinturón es el más codiciado por los raperos y personajes del medio artístico. La hebilla es el logo de la marca en color dorado y toda la cinta tiene terminaciones brillantes sobre piel de alta calidad. Cada diseño es único al gusto del cliente, es un producto para millonarios, así lo asegura la marca. Su precio: 2.350 euros.

Pero la marca Gucci obviamente no podía quedar por fuera. La marca italiana se lució con la creación del cinturón que, en la actualidad, continúa siendo el más caro del mundo. El cinturón de diamantes Gucci tiene una hebilla forjada en platino 100% original y de alta calidad, de hecho es una hebilla pesada. Pero esto no es todo, además incorporaron en el platino 39 diamantes, definitivamente brilla a metros de distancia. La cinta es de piel original con las terminaciones de la marca y el logotipo. En el mundo solo se han hecho tres iguales, y no se sabe en manos de quién están. ¿Su precio? 169.000 euros, el más lujoso, caro y exclusivo del mundo entero.