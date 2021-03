El mundo de los videojuegos de lujo da la bienvenida a Burberry. ¡Waw!

No es que los videojuegos estén ahora de moda. Este entretenimiento lleva décadas reinando entre la sociedad. No obstante, sí es cierto que hoy están más visibilizados gracias a los famosos gamers y streamers. Ver a una persona durante una hora jugar a uno ha supuesto una auténtica revolución tecnológica y social. Muchos de los que se dedican a este negocio se han convertido incluso en referentes para los más jóvenes e incluso son muchos los adultos que también los siguen. Ahí está el público objetivo y las marcas lo saben.

De esta manera, la siempre deseada Burberry acaba de lanzar los diseños exclusivos que saldrán en el conocido Honor of Kings. Esta es, por tanto, la primera colaboración entre un juego de móvil y una marca de lujo. El director creativo de Burberry, Riccardo Tisci, ha diseñado exclusivamente dos skins para la popular heroína del juego, Yao.

Las skins estarán disponibles para su compra para todos los jugadores de Honor of Kings en China continental y luego seguirán formando parte de la colección permanente de los jugadores. La compañía sostiene que esta iniciativa continúa “reflejando las ambiciones de Burberry de superar los límites a través de la innovación y la creatividad”.

Centrada en el tema Spirit of Nature (“espíritu de la naturaleza”), la colaboración continúa la exploración de la marca de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Así, encarna todo lo que inspira Yao. La heroína puede tomar la forma de un ciervo, una expresión que también forma parte del código de la casa del reino animal de Burberry.

Las dos skins exclusivas de Yao incluyen referencias al estampado de cuadros de la firma, la gabardina y el monograma de Thomas Burberry. La skin Spirit of Nature se basa en “el clasicismo de estos sellos distintivos de Burberry y los reinventa en un estilo moderno para que Yao refleje su carácter fuerte, dinámico y aventurero”, sostiene Tisci. Su ciervo Spirit of Nature “toma una forma reflejada, basándose en la fascinación de Riccardo por el concepto de dualidad y la creatividad que se encuentra en dos perspectivas”, cuentan desde la firma.

Por último, Burberry ha diseñado una skin de Spirit of the Forest y Ocean Legend para Yao usando uno de los looks de pasarela de la colección primavera/verano 2021. Está inspirada en las míticas referencias marinas de la colección y presenta una llamativa gabardina sin cuello de color azul regio cálido y un chaleco con bordado de cristal.