Ella es Whitney Wolfe, la mujer multimillonaria más joven del mundo

Whitney Wolfe es un nombre que viene sonando con fuerza después de que la revista Forbes la ubicara como la mujer multimillonaria más joven del mundo y lo mejor de todo es que todo su dinero no es una herencia, como es común en el caso de algunos multimillonarios jóvenes.

Según Forbes, la joven de 31 años tiene un patrimonio calculado en unos 1.200 millones de euros. Tantos como para vivir cómoda el resto de su vida y además darse todos los lujos que desee en el camino.

Actualmente, Whitney Wolfe es la mujer más joven de Estados Unidos en llevar su compañía al mercado bursátil. Whitney nació en Salt Lake City, Estados Unidos y esta es su historia.

Tras haber sido cofundadora y vicepresidenta de marketing de Tinder, una de las aplicaciones de citas online más exitosas del mundo, terminó demandando a la compañía por el acoso que recibía de parte de su ex jefe y ex pareja, Justin Mateen. Esta demanda tuvo lugar en el año 2014 y la compañía alegó no tener nada que ver en el asunto.

A pesar de esto, la demanda culminó en un acuerdo y Mateen fue suspendido de su cargo, pero la experiencia de esta joven no fue nada fácil. “Me inundaron de odio online, muchas agresiones, la gente me insultaba, cosas realmente dolorosas que nunca había experimentado”, dijo en una entrevista. Incluso comentó que pensaba que con 24 años su carrera había terminado.

En la misma entrevista, Whitney Wolfe señaló que un día despertó y dijo: “Voy a reconstruirme”, y así lo hizo. Ese mismo año llegó la razón por la que hoy acumula tanto dinero.

En 2014 la joven fundó Bumble, junto al multimillonario ruso Andrey Andreev. ¿De qué se trata? Otra aplicación de citas pero con un enfoque que empodera a las mujeres, tras su experiencia de acoso decidió crear un ambiente en el que solo las damas tuvieran la primera palabra.

Según Wolfe, la idea era darles un mayor poder de decisión a las mujeres, una fórmula que demostró ser efectiva con el éxito que logró la empresa. En noviembre del año 2019, el multimillonario Andrey Andreev dejó el proyecto, la firma Blackstone compró la participación del empresario.

Su proyecto Bumble además de servir para contactar a potenciales parejas o amantes ocasionales, también tiene un espacio para encontrar nuevos amigos, y otro para generar contactos profesionales.

“Estoy más dedicada que nunca a ayudar a promover la igualdad de género y a poner fin a la misoginia que todavía afecta a la sociedad”, escribió en una carta publicada en el sitio web de su empresa, en la que además expresó su apoyo al movimiento Black Lives Matter.