¿Un tratamiento de 30′ que equivalga a 20.000 abdominales o sentadillas? Existe y se llama EMSCUMPT NEO

Se acerca el verano y este año, más que nunca, tenemos ganas de darnos un homenaje en forma de escapada. Por eso, comienza la cuenta atrás para disfrutarla con nuestra mejor versión. Vamos a hablarte sobre un tratamiento innovador que te ayudará a conseguirlo y que ya han probado celebrities de todo el mundo como Kim Kardashian, Rob Gronkowski, Lisa Rinna, Drew Barrymore, Tori Spelling, Nikky Bella, Marta Sánchez o Mar Flores.

Antes de comenzarte a hablar de él, te diremos… Una sola sesión de 30 minutos de abdomen equivale a 20.000 abdominales y a 20.000 sentadillas si la sesión es de glúteo. Casi nada… Este tratamiento se centra en la eliminación de grasa y/o desarrollo muscular en tan solo 4 sesiones.

EMSCUMPT NEO es una de las nuevas incorporaciones del centro de belleza y medicina estética Maribel Yébenes, referente a nivel nacional e internacional.

EMSCUMPT NEO

Conocemos más detalles sobre el EMSCUMPT NEO

Se trata del primer dispositivo que elimina células grasas y ayuda a desarrollar músculo. Y lo mejor de todo: lo hace de una manera no invasiva a través de una combinación única de doble tecnología de Radiofrecuencia sincronizada e HIFEM+ (energía electromagnética de alta intensidad), emitidos de manera simultánea.

El secreto está en el calentamiento (como en una sesión de entrenamiento)

La radio frecuencia sincronizada (RF) calienta la grasa y el músculo de la zona donde estamos aplicando el tratamiento, con lo que conseguimos una degradación de la grasa.

Este calentamiento hace que la temperatura muscular suba rápidamente preparando al músculo para exponerse al “estrés” en un proceso muy similar al que ocurre durante el calentamiento de cualquier entrenamiento.

Esto provoca que, en menos de 4 minutos, se desarrollen procesos metabólicos naturales que eliminan lentamente, pero de manera duradera, células grasas (apoptosis). La energía HIFEM+ contrae las fibras musculares a intensidades que no se pueden alcanzar durante el entrenamiento voluntario.

EMSCUMPT NEO

EMSCUMPT NEO

¿En qué casos está autorizado?

EMSCUMPT NEO está autorizado para tratar la obesidad, mejorar el tono abdominal, el fortalecimiento de los músculos abdominales y el desarrollo de un abdomen más firme. Además, permite el fortalecimiento, tonificación y reafirmación de glúteos, brazos y gemelos. También es beneficioso y mejora la diástasis postparto y la grasa visceral.

EMSCUMPT NEO se puede aplicar en diferentes zonas a nivel corporal, como el glúteo, el abdomen, los brazos y los gemelos.

EMSCUMPT NEO

“Lo que más destacaría del tratamiento es el trato exclusivo y cuidado por parte del personal de la clínica”, comenta María, clienta del tratamiento con EMSCUMPT NEO.

“Al principio no sabía si el tratamiento iba a doler, pero el aparato va subiendo de intensidad muy poco a poco. Cuando estaba al 90%, notaba un poco más de fuerza porque me contraía más el músculo, pero no dolía nada. Notaba calor en la zona donde se deshacía la grasa localizada. Si no tienes mucha grasa localizada, se marca el abdominal. Después del tratamiento, lo único que he notado son unas pequeñísimas agujetas y he podido hacer vida completamente normal. Me ha parecido un tratamiento súper rápido, porque como son 4 sesiones y solo tienes que esperar una semana entre cada una de ellas, en un mes has finalizado”.