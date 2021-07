Beefeater Crown Jewel, una de las ginebras más especiales está de vuelta en el mercado

Los amantes de la ginebra y los más nostálgicos están de enhorabuena. Beefeater ha anunciado que volverá a comercializar su Crown Jewel en una edición limitada. En 2009, la marca inglesa había renunciado a este modelo y lo sustituyó por Beefeater 24.

No obstante, con el paso de los años, se han dado cuenta de que la Crown Jewel era en realidad una de sus joyas más preciadas. De esta manera, si te das prisa, podrás volver a disfrutar de una de las primeras bebidas que se autodenominaron “Premium”. La botella no ha cambiado nada (y no tenía que hacerlo) y se ha mantenido la receta original, con aromas con notas a pino, enebro (marca de la casa) y especias, con un toque cítrico. Al paladar, hablamos de una ginebra muy fresca y suave, y el pomelo tiene una gran presencia. Todo ello para acabar con un final seco.

Beefeater Crown Jewel

La Crown Jewel rinde homenaje a la leyenda de los seis cuervos y la Torre de Londres. Cuentan que fue Carlos II de Inglaterra quien unió para siempre el destino de estas aves y el monumento. A mediados del siglo XVII el monarca quiso espantar a todos los pájaros del edificio ante las quejas de los ciudadanos. No obstante, recibió la advertencia de un astrónomo: si expulsaba a los cuervos, el reino caería. A tanto llegó la superstición de Carlos II que incluso emitió un decreto real para protegerlos. Desde entonces, siempre los vemos en las inmediaciones de la Torre de Londres.

De esta manera, la botella de Crown Jewel es una metáfora de la protección de la corona británica. Aunque quizá Beefeater no es que sea una marca de ginebra que podríamos considerar “de lujo”, jamás puede faltarte una botella en la vitrina. De hecho, es una de las más consumidas en el mundo.

No obstante, ha demostrado que puede competir con aquellas ginebras más exclusivas. La Crown Jewel, de hecho, ronda en estos instantes los 100 euros.