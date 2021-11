La exclusiva colección de cofres de Maribel Yébenes es el regalo perfecto para las mujeres que aman la belleza

Se acerca la temida pregunta... ¿Qué regalar estas Navidades? En muchas ocasiones, el regalo elegido no es el acertado porque esa persona especial ya cuenta con él o no cumple sus expectativas así que, ¿por qué no regalar belleza este año?

Si has barajado esta posibilidad, queremos hablarte sobre una colección exclusiva y limitada que hará las delicias de aquellas mujeres que disfrutan cuidando su imagen. Se trata de la colección de cofres de cosmética de Maribel Yébenes que busca decir adiós al envejecimiento y conseguir una piel radiante.

Y es que el envejecimiento es la preocupación por excelencia de todas sus pacientes, por eso el objetivo de todas las investigaciones de Maribel Yébenes es su tratamiento. Esto es precisamente lo que busca esta cuidada selección de cofres que ofrece los únicos productos tecno-científicos del mercado agrupados en diversos cofres, en función de las necesidades que cada mujer busque. Una manera excepcional de reunir la cosmética necesaria para una rutina de belleza completa.

My Universo: el cofre más premium

Con este cofre, obtendrás todos los imprescindibles para una rutina de belleza facial nivel experto, además de contar con los mejores aliados para combatir el envejecimiento con nueve productos de cosmética de autor. ¡Y se presenta en una caja-joyero reutilizable!

My Universo FOTO: Maribel Yébenes Maribel Yébenes

My Uni-Neck

¿Buscas cuidar la piel del cuello? Este es tu cofre. Tiene como misión tratar las arrugas y manchas de la zona del cuello a través de una serie de productos enfocados a la hidratación, reafirmación y reconstrucción del tejido del cuello.

My Uni-Neck FOTO: Maribel Yébenes Maribel Yébenes

My Uni-Look

La mirada es la protagonista en este cofre. Los valores que puedes encontrar dentro de esta opción son salud y belleza, con los que obtendrás unos ojos sin marcas ni arrugas.

My Uni-Look FOTO: Maribel Yébenes Maribel Yébenes

My Uni-Silk

El regalo de belleza perfecto para aquellas zonas del rostro que no necesitan productos específicos, a diferencia de los ojos o el cuello donde es importante utilizar cosmética concreta. El objetivo es rejuvenecer las zonas gracias a la crema y el elixir incluidos pero, además, se le añade una mascarilla con efecto revitalizante y de renovación celular.

My Uni-Glow

Si lo que buscas directamente es un efecto “Glow”, brillarás con este cofre. Uno de los puntos de partida para alejar el envejecimiento de nuestra piel, es la luminosidad, por eso My Uni-Glow busca conseguir una piel radiante que comienza con productos basados en una limpieza e hidratación profunda de la piel.

My Uni Essentials y My Uni Routine

La limpieza es esencial cuando la piel ya está madura. Por eso, estos dos cofres persiguen una limpieza en profundidad. El cofre My Uni Essentials incluye una leche limpiadora, un tónico y una loción limipadora exfoliante para la noche, un peeling y dos cremas para favorecer el rejuvenecimiento y luminosidad de la piel. Por su parte, My Uni Routine está compuesto por una leche limpiadora, un tónico y una loción limpiadora y exfoliante para la noche, más dos cremas reparadoras.