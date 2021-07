Myriam Yébenes: “Nuestros centros son sinónimo de excelencia, innovación, vanguardia, exigencia y exclusividad”

¿Cómo ha conseguido la firma Maribel Yébenes convertirse en la referencia española de la belleza médica?

Apostando por la vanguardia, la tecnología y la formación de nuestros equipos. Nuestro afán de superación nos convierte en uno de los centros de referencia a la hora de estar a la última no solo en maquinaria, sino en tendencias en el sector de la belleza. El conocimiento es poder y gracias al equipo multidisciplinar que forma parte de nuestros centros y a las manos expertas en la aplicación de los tratamientos hacen que podamos ofrecer la excelencia en los tratamientos.

¿Cuáles son los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional en pasar por el centro?

Jon Kortajarena, Pedro Almodóvar, Mar Flores, Fiona Ferrer, Isabel Jiménez, Boris Izaguirre, Nicole Kidman, Naty Abascal o Isabel Preysler son algunos de los rostros más conocidos que han pasado por nuestro centro.

¿Cuáles son los valores de la firma?

Maribel Yébenes es sinónimo de excelencia, innovación, vanguardia , exigencia y exclusividad.

Desde que Maribel Yébenes abriera el primer centro hace 46 años hasta hoy, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo ha cambiado el concepto de belleza?

Nos encontramos con centros con una gran innovación a nivel tecnológico. Ha habido una gran revolución en este sector, en el que ya nos demandan tratamientos con resultados en una sola sesión, mucho más rápidos, en los que podemos trabajar distintas necesidades que antes no teníamos. También ha entrado con mucha fuerza todo lo que es la parte de sostenibilidad, innovación, tecnología, digitalización y no queda más que adaptarse.

¿Cuándo decidiste que querías continuar con el gran legado de tu madre?

Cuando tenía 15 años tuve una conversación con ella y ahí decidí que quería continuar con todo lo que estaba creando. Es cuando empecé a trabajar con ella durante los veranos para ver cómo era el negocio y acompañarla a todos los congresos internacionales.

Eres licenciada en Derecho y Empresariales, además de estudiar Enfermería y gestionar la firma. ¿Qué te impulsa a seguir creciendo?

Me impulsa el legado que me ha dejado mi madre, para seguir siendo el referente y pioneras en el sector de la belleza y la medicina estética.

¿Cómo recuerdas 2018, el año en el que comenzó la fase de expansión de la firma con el primer centro Boutique en Málaga?

Muy retador, fue un año de mucho trabajo y a la vez muy bonito ya que vas viendo que se van cumpliendo tus sueños con un gran equipazo del que me rodeo y que gracias a ellas pudimos cumplir esta primera apertura.

Ese mismo año, incorporáis a vuestros centros la Unidad Científica de la piel, ¿en qué consiste?

Es el departamento que permite realizar un diagnóstico efectivo de la piel, garantizando las soluciones más eficaces y así obtener unos resultados fabulosos , que dejen el aspecto de nuestro rostro y cuerpo, sano y lleno de vitalidad. Cada paciente pasa previamente por esta Unidad para un diagnóstico personalizado que nos permite ofrecerle aquellos tratamientos que realmente necesitan, con los que conseguir los resultados deseados.

Uno de los aspectos que hace de este departamento algo diferente y exclusivo es el uso de aparatología facial y corporal, técnicas totalmente novedosas para el estudio de la piel. A nivel facial contamos con distintos programas que nos permiten hacer un análisis científico de la piel analizando problemas tan frecuentes como manchas, arrugas o poros. A nivel corporal, nos permite medir la cantidad de grasa, lípidos, retención de líquidos y grosor del músculo por zona, a diferencia de otras tecnologías que solo miden la grasa corporal.

Tras el confinamiento fuisteis el primer centro de belleza en abrir, ¿cuáles son los tratamientos más demandados después de pasar varios meses en casa?

Tras el confinamiento hemos visto que, en general, se ha sufrido un aumento de peso debido a la vida sedentaria. La piel está cansada o la reversión de tratamientos programados en meses anteriores son algunos aspectos que más preocupan a los usuarios. Además el haber pasado tantas horas delante de la pantalla con las videollamadas, ha provocado un incremento por la preocupación de cuidar la piel a nivel facial ya que, además, el uso de mascarilla provoca falta de oxigenación y pérdida de luminosidad. Los tratamientos más demandamos son faciales: toxina botulínica, ácido hialurónico y procesos de calidad de piel. A nivel corporal, destaca todo lo que sea eliminación de grasa y reafirmación como EMSCULT NEO, el único procedimiento de modelamiento corporal que quema grasa y genera músculo de manera simultanea y en una única sesión.

Desde tu punto de vista, ¿cuál es el papel de la autoestima para encontrarnos más felices?

Tiene un papel muy importante. Al final, es imposible que una persona sea feliz si no se valora positivamente y si no se quiere lo suficiente. Es necesario quererse a uno mismo para ser feliz.

¿Cómo es la aparatología que podemos encontrar en vuestros centros?

En nuestros centros apostamos por lo último y más vanguardista del mercado en cuanto a aparatología se refiere. Entre nuestros dos centros contamos con más de 50 tecnologías, avaladas científicamente en la consecución de los mejores resultados y que cuentan con estudios que avalan su eficacia. Nos gusta apostar por la aparatología más puntera del sector, pero para nosotros es muy importante que instituciones como la FDA aprueben dichas máquinas, ya que es sinónimo de eficacia y seguridad.

Myriam Yébenes, con uno de los aparatos con los que cuenta en su centro.

¿Cuáles son las nuevas incorporaciones tecnológicas de vuestros centros?

Una de las últimas aparatologías que hemos incorporado recientemente es EMSCULPT NEO, la única aparatología de modelamiento corporal aprobada por la FDA que combina tecnología de radiofrecuencia sincronizada e HIFEM+ (energía electromagnética de alta intensidad), que se emiten de manera simultánea, con la que conseguimos quemar grasa y generar músculo en una única sesión de 30 minutos. A nivel facial, fuimos los primero en incorporar Thermage FLX, la radiofrecuencia más potente del mercado con la que conseguimos tensar, reafirmar y compactar la piel en una única sesión al año y cuyos resultados son visibles tras el tratamiento.

Además de los tratamientos de medicina estética, ¿qué debería hacer el cliente por su cuenta para lograr unos resultados perfectos?

Es fundamental ser constante en tus rutinas de bellezas y utilizar productos específicos para el cuidado de nuestra piel. La doble limpieza facial, tanto por la mañana como por la noche, y utilizar un tónico y crema hidratante en cara, cuello y escote son 3 productos indispensables en una rutina de belleza. Además, si combinamos los tratamientos en cabina con una alimentación saludable y deporte de manera recurrente conseguiremos mejores resultados.

¿Cuáles son los proyectos de expansión internacional de la firma Maribel Yébenes?

Seguimos creciendo y trabajando en todos los proyectos. Estamos preparando ahora uno que pronto verá su luz, del que no podemos aún adelantar nada, pero seguimos con todo este plan de expansión.

Preguntas rápidas:

Un/a diseñador/a de moda: Malne.

Una canción: “Killing me softly with his song”.

Un sueño: Crear el imperio Maribel Yébenes.

Un color: Azul cielo.

Una película: Cualquiera de humor en la que aparezca Carmen Machi.

Un viaje: Donde haya playa, ahí estoy.

Un aroma: “Sí”, de Armani, o “La Vie et Belle”, de Lancôme.