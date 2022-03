Morgan Super 3 se estrena en una plataforma completamente nueva

El nuevo vehículo de tres ruedas de Morgan se anunció a finales de enero, basándose en una historia de 113 años. Y el nuevo Super 3 ha sido rediseñado desde cero. Se dice que ofrece el mismo carácter y emoción que sus predecesores, pero también es el modelo más configurable de la historia del fabricante hasta la fecha. El nuevo Super 3 se construirá en Malvern, Worcestershire.

El vehículo de tres ruedas se basa en una plataforma monocasco de aluminio adherida, que, según la empresa británica, es un verdadero monocasco con superficies A exteriores cargadas. Esta tecnología es una evolución de las plataformas Plus Four y Plus Six. Hace que el vehículo sea más ligero y le da un chasis más rígido. Según Morgan, el habitáculo del Super 3 también se beneficia de un mejor acondicionamiento y ahora ofrece más espacio para los pasajeros.

Morgan Super 3 FOTO: Morgan

Visualmente, el Super 3 puede parecer bastante idéntico a su predecesor, pero en realidad se basa en una filosofía ligeramente diferente. Mientras que la 3 Wheeler se desarrolló al estilo de las motos de tres ruedas en V de los años 20, su sucesora está más orientada hacia mediados o finales del siglo pasado. Por lo tanto, el nuevo modelo parece más racionalizado. Pero el cambio más evidente es la ausencia de un motor bicilíndrico en V entre las ruedas delanteras .

Morgan Super 3 FOTO: Morgan

El interior del Super 3 está diseñado para la aventura de la A a la Z. Toda la cabina es completamente resistente al polvo y al agua. Incluso las tomas USB integradas y las pantallas circulares digitales lo son. Todos los puntos de contacto del interior del Super 3 son de metal moldeado. Uno de los pocos componentes del modelo anterior es el botón de arranque y parada del motor.

El nuevo Super 3 ya se puede encargar en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Se espera que las primeras entregas en Europa tengan lugar dentro de unos meses. El precio de partida en Gran Bretaña es de 34.958 libras (sin impuestos), unos 42.000 euros. ¿Mucho dinero por tres ruedas?