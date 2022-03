La escultura de oro de Bugatti La Voiture Noire es tan única como el coche real

Solo hay un Bugatti La Voiture Noire en el mundo, y ya ha sido entregado a un propietario que permanece en el anonimato. Si te estás tirando de los pelos por no haber sido tú ese comprador, ¿quizás una escultura de oro de 24 quilates sea un buen premio de consolación? Más vale que te decidas pronto esta vez, porque solo hay una, al menos en formato físico.

En colaboración con el joyero londinense Asprey, esta escultura de oro hecha a mano de La Voiture Noire es en sí misma una pieza única que recrea fielmente el especial hipercoche. Montada sobre una elegante base con los monogramas de Bugatti y Asprey, ofrece todo lo que un entusiasta de la élite de Bugatti podría desear y quizás un poco más.

Este Bugatti dorado también viene con un NFT, vinculado visualmente y mediante un código QR a la escultura. De hecho, Bugatti dice que el NFT será la parte de mayor valor de esta colección. Teniendo en cuenta que la escultura es literalmente de oro macizo, el fabricante de automóviles está apostando fuertemente por la actual moda de los NFT.

Bugatti La Voiture Noire FOTO: Bugatti

Para los que estén tristes porque solo se haga una escultura, no temáis. Solo se está fabricando una escultura de oro, pero servirá de buque insignia para una colección de La Voiture Noires de plata más pequeña. En concreto, se fabricarán 261 y, sí, cada una de ellas tendrá también un NFT vinculado a ella. Y no solo eso, los que compren una de estas esculturas tendrán acceso a un sitio web especial en el que podrán ver cómo se fabrica la escultura.

¿Cuánto cuesta todo esto? La primera regla del estilo de vida Bugatti es no preguntar nunca lo que cuesta, porque si tienes que preguntar, sabes que no te lo puedes permitir. Además, el anuncio de Bugatti no aclara del todo si la escultura de oro está siquiera disponible para su compra. Si fuéramos el propietario del verdadero La Voiture Noire, sin duda querríamos ser los primeros en comprar la escultura de oro. En cuanto a las 261 plateadas, Bugatti tampoco ofrece ninguna información sobre su compra. Quizá haya más información cuando la colección se publique oficialmente en marzo en Aspreybugatti.com.