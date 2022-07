La cereza perfecta cuesta 300 euros y se ha vendido en Japón

¿Alguna vez te has preguntado cómo es la cereza perfecta? Suena tan surrealista e incluso absurdo que seguramente no lo hayas hecho, pero existe... y está en Japón. Y si no lo es, los 278 euros en los que se ha tasado en una subasta nos hacen pensar que se le acerca mucho.

Una frutería llamada Nagatsuka Seika, de una ciudad cercana a Tokio, acaba de adquirir en una subasta una caja con 15 cerezas que se consideran perfectas. Cada una de ellas, como hemos comentado, vale 278 euros, por lo que sí, el comercio se ha gastado más de 4.000 euros entre todas. Se ve que le han cogido el gusto porque el año pasado también pagaron 3.000 euros por otra caja similar en la misma subasta.

Según explican desde la casa de subastas, estos pequeños manjares pertenecen a una subcategoría de la variedad ‘Corazón de Juno’, llamada, por su forma, ‘Latidos de Corazón Aomori’. Japón es conocido por sus cerezos en flor, y estos ‘Latidos de Corazón Aomori’ son los más codiciados: miden 3 centímetros de ancho y saben más dulces que las cerezas normales.

Y es que, además, en esta época, con las cerezas en su forma y sabor perfectos, en Japón es muy común utilizarlas como regalo de lujo en diferentes eventos sociales organizados por grandes empresarios, en el que también se intercambian licores y dulces.

Con esta subasta, Japón recuerda al mundo su reputación como nación donde más cara sale la fruta. Las cerezas Aomori no son más que la punta de un iceberg. Las sandías de Kagawa, por ejemplo, se venden por 79 euros la pieza, y tienen una particularidad: su forma es cúbica, ya que crecen en cajas especiales. No se pueden comer, pero sirven de decoración. Si a ellos les es suficiente…