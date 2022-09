Kubrick se convierte en la musa de la última campaña de Gucci

Alessandro Michele, director creativo de Gucci, ha vuelto a demostrar que el cine es una de sus principales inspiraciones a la hora de crear las colecciones de la firma a la que representa. Su pasión por el séptimo arte ya paralizó Hollywood Boulevard para crear una pasarela a medida en la que se mostró en primicia su colección Love Parade, haciendo desfilar a

Y, como toda gran historia de amor, esta relación tiene una segunda parte. La nueva colección de Gucci toma como musa al director Stanley Kubrick: “Como acto de amor, he decidido rehabitar los filmes de Kubrick y llevar al límite su enfoque incendiario. Me he tomado la libertad de desarticular, combinar, injerir y reestructurarlos”, afirma Michele.

Imagen de la campaña inspirada en 'El resplandor' FOTO: Gucci

El cambio en la marca desde la llegada de Alessandro Michele a la compañía es más que evidente, creando colecciones que parten de la idea de modelos más andróginos, con la integración continua de disciplinas artísticas diversas y la inclusión de detalles basados en referencias historicistas.

‘Gucci Exquisite’, una espectacular oda a Kubrick

La campaña, dirigida por Mert Alas y Marcus Piggot con el vestuario de Milena Canonero, recrea en su promoción algunas de las obras más reconocibles de la filmografía de Stanley Kubrick. 2001: una odisea en el espacio, La naranja mecánica, Barry London, El resplandor y Eyes Wide Shut son fácilmente identificables en la reinvención que la firma italiana hace en su promoción conjunta con Adidas.

Los diseños, impactantes, juegan con la integración y, a la vez, con el contraste entre el discurso creativo de la marca y las populares imágenes de Kubrick. Un cruce entre el presente y el pasado, con piezas en las que destacan las transparencias, los volantes y los tonos rompedores que acentúan alguna prenda en cada escena.

Durante la presentación, el director creativo se deshizo en halagos hacia su referente en el mundo del cine: “La campaña Exquisite es mi tributo al cine y a uno de sus más brillantes maestros: Stanley Kubrick. Un cineasta filosófico que ha sabido, mejor que otros, restituir la magia de ese nudo inextricable a través del cual el cine destila y ensalza la vida misma”.

Tras esta impresionante campaña, ahora solo falta esperar para comenzar a ver algunas de estas obras de arte en las próximas alfombras rojas.