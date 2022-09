BeoSound Theatre de B&O: El sonido del futuro ya está aquí

En la segunda planta del número 23 de Münzstraße, en pleno corazón de Berlín, se esconde un rincón señorial bautizado como Carl Fritz. El Carl Fritz es uno de esos lugares que uno jamás esperaría encontrar en mitad de una gran ciudad. Un volver a lo que se fue, un imaginar cómo eran los apartamentos burgueses de hace siglos, antes de que el neón y la luz inundasen las urbes.

Bang & Olufsen define el BeoSound Theatre como “original, ese ha sido el lugar que Bang & Olufsen ha elegido para presentar el sonido del futuro, al que empieza a ponérsele ya cara de presente. No medirá más de un metro y concentra en él toda una experiencia que merece la pena ser vivida.

El BeoSound Theatre es la barra de sonido más potente y envolvente que se ha fabricado hasta ahora y aglutina todo lo que B&O quiere que sus fieles sientan: que magia y acústica deben ir de la mano. Kristian Teär, CEO de la compañía danesa, ha comenzado la presentación de este nuevo producto contando una historia preciosa para ejemplificar su cometido para con sus usuarios.

Hace unos meses, un cliente le escribió una carta en la que le contaba que su mujer, pianista de vocación y profesión, cayó enferma y tuvo que ser ingresada en el hospital. El hombre decidió comprarle los famosos Beoplay de la marca para que durante su estancia pudiera hacer otra de las cosas que más le gustan: escuchar música. Cuando los encendió y reprodujo una pieza de piano, la mujer se echó a llorar. A su marido le dijo que fue la primera vez que pudo sentir los dedos del pianista deslizándose por las teclas. “Eso es lo que somos”, afirmó Teär.

Así es BeoSound Theatre

Bang & Olufsen define el BeoSound Theatre como “experiencia cinematográfica potente y envolvente”, pero lo cierto es que va más allá. Es, si me permiten la hipérbole, una catarsis de sensaciones, porque tal potencia y envoltura de sonido en tu salón te sumerge en una aventura insólita.

BeoSound Theatre FOTO: B&O

Durante la demostración del producto, Jakob Dyreby, especialista tecnológico de B&O, reprodujo ante los periodistas las cinco piezas musicales con las que había trabajado para crear el BeoSound Theatre. Por ejemplo, el clip de la película Bohemian Rapsody en el que Queen canta por primera vez “We Will Rock You”, o la escena de No Time to Die en la que Daniel Craig es rodeado por un grupo numeroso de matones mientras él se refugia en su Aston Martin. La experiencia inmersiva era tal que costaba reponerse y aterrizar en la realidad para volver a escuchar las explicaciones de Jakob.

Beosound Theatre (desde 6.490 euros) cuenta con 12 controladores de altavoz, incluidos dos woofers de 6,5″ de largo recorrido hechos a medida y 800 vatios de potencia de amplificación, que proporcionan hasta 112 dB de nivel de presión sonora. La claridad de la voz se consigue gracias al canal central hecho a medida, en el que el tweeter está montado directamente delante de los medios. La alineación de estos conductores garantiza una mejor distribución del sonido que eleva la calidad de la experiencia de audio para todos los presentes en la sala, mientras que la directividad se ha diseñado para optimizar la calidad de la voz.

Basándose en el control de anchura y dirección del haz desarrollado para los altavoces Beolab 90, el buque insignia de Bang & Olufsen, Beosound Theatre introduce una nueva directividad del sonido tridimensional gracias a la combinación, pendiente de patente, de los altavoces de emisión directa, lateral y ascendente. Esto significa que todos los controladores de los altavoces trabajan juntos no sólo para producir el sonido, sino para controlar la anchura y la dirección de su haz.

“Sinceramente, pienso que no hay nada similar en el mercado”, cuenta Kristen Teär en declaraciones a La Razón. “Empezando por la artesanía y el diseño. La mayor parte de las barras de sonido existentes están hechas con plástico, cuyo desgaste es mucho más visible. Nosotros apostamos por el aluminio y el roble macizo, materiales más duraderos a la par que visualmente más atractivos”.

BeoSound Theatre FOTO: B&O

Y es que, precisamente, la duración y perpetuidad es una de las grandes obsesiones de Bang & Olufsen. Tanto de la apariencia exterior como de la operatividad interior. Hace meses, ya fuimos testigos del trabajo que hace la compañía durante una masterclass de Mads Kogsgaard, director global de producto de la casa. Se trata, constantemente, aunque sin recurrir a la idealización, de crear productos anticipándose al futuro, desarrollando softwares actualizables para que la pieza dure generaciones. De hecho, sin perder la eficiencia y la calidad, el BeoSound Theatre, como el resto de sus creaciones, está tan solo al 50% de su capacidad cuando lo sacas de la caja. La mitad se reserva para que la barra de sonido se adapte a los cambios y a la evolución tecnológica, y para que nuevos productos de B&O puedan sincronizarse con ella para crear una experiencia todavía más extraordinaria.

De esta manera, Beosound Theatre no solo rinde homenaje a los productos heredados de Bang & Olufsen con su lenguaje de diseño atemporal, sino que la barra de sonido también viene con la plataforma de software propia de Bang & Olufsen llamada “Mozart”, que continúa la herencia de garantizar que la barra de sonido pueda conectarse sin problemas con productos que se remontan a 1986, creando una configuración de audio doméstica intergeneracional.

“Creo que la percepción de durabilidad de los consumidores está cambiando”, explica Teär. Porque, a pesar de que parece que vivimos en una sociedad con una mentalidad de compra compulsiva de usar y tirar, y en la que no nos importa comprarnos un teléfono móvil que dure cinco años para después adquirir otro, “cada vez son más los clientes que quieren invertir dinero en algo que puedan heredar sus hijos y nietos, y que, además, rinda casi como el primer día”. Un comportamiento del consumidor que contribuye, además, a reducir las emisiones y los deshechos de la industria tecnológica, una de las más contaminantes del mundo.

Ahora que ya sabéis cómo es el BeoSound Theatre podemos daros la bienvenida al sonido del futuro.