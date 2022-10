“The Village”, la última y más exclusiva oferta de Richard Branson en su isla del Caribe

A Moskito Island se llega desde Puerto Rico en solo media hora a bordo de una avioneta. El islote, en principio deshabitado, fue adquirido por Richard Branson, el multimillonario dueño de Virgin, en 2007 por solo 10 millones de libras. La idea del magnate era convertir una isla prácticamente desierta en un centro mundial del turismo de lujo. Y, poco a poco, lo está consiguiendo. Después de The Branson Estate, The Point Estate y The Oasis Estate, ahora llega The Village, el último y exclusivo resort en el medio del mar Caribe.

Ubicado en lo alto de un acantilado en el extremo oeste de la isla y con unas vistas inigualables del océano al atardecer, The Village es, como se afirma en su página web, “el centro social definitivo para los jóvenes de corazón”. Con capacidad para 18 huéspedes en siete espaciosas casas independientes y dos habitaciones en el pabellón principal, esta propiedad cobra una vida nueva por la noche, que es cuando se convierte en “hogar de lo inesperado”.

“Verdaderamente único en su tipo, The Village es una experiencia espectacular para los sentidos. Ya sea deslizándose por el tobogán de agua, viendo el último éxito de taquilla favorito en el cine llevado a cada una de las viviendas, o bebiendo cócteles exclusivos en el bar de la piscina sumergida, ¡mi equipo y yo esperamos darle la bienvenida!”. Ese es el mensaje que lanza Erin Ling, la administradora de patrimonios del último complejo ideado por Richard Branson.

Vista aérea de "The Village". FOTO: virginlimitededition.com Vista aérea de "The Village".

The Village se presenta como un complejo lleno de sorpresas, lo que lo convierte en un escape emocionante para familias y grupos, que pueden disfrutar de dos piscinas espectaculares, un gimnasio totalmente equipado, dos canchas de tenis inspiradas en las mejores arenas del mundo, un precioso salón de billar, clases magistrales de cocina o clases de yoga en el jardín, además de fantásticas rutas de senderismo a lo largo y ancho de Moskito Island. Por si todas estas comodidades fueran pocas, para el próximo año está previsto que entre en funcionamiento una increíble bañera de hidromasaje con fondo de vidrio sobre el borde del acantilado.

“Después de una década, The Village lleva el lujo a nuevas alturas”, asegura Jon Brown, director general de Virgin Limited Edition. “Al igual que sus propiedades hermanas, con un diseño llamativo, comodidades creativas de última generación y vistas panorámicas en los entornos más privados. Moskito Island no tiene límites cuando se trata de brindar momentos lujosos e incomparables, y agregar The Village a nuestra colección amplía aún más nuestra posición como líderes del lujo en el Caribe”.

Las tarifas de The Village parten de 19.000 dólares por noche durante la temporada baja para un máximo de 18 huéspedes. Esta oferta incluye todo el personal dedicado a los visitantes, así como la disponibilidad de un equipo de chefs privados durante la estancia.