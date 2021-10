Un otoño cargado de arte, pasión y talento

Teatro

El Festival de Otoño de este año acaba de abrir sus puertas al público para ofrecer talento en estado puro en esta estación en la que abundan las hojas secas. La Comunidad de Madrid invita a los escenarios del 15 de noviembre al 1 de diciembre para celebrar la 37º edición de este evento cultural. En esa ocasión, la programación trae consigo un total de 27 espectáculos y más de una decena de experiencias escénicas. Se presentarán, cinco estrenos absolutos, nueve estrenos en España y nueve estrenos en Madrid, los cuales tendrán lugar en once espacios diferentes.

En esta edición se tendrá como protagonista a la artista portuguesa Helena Almeida, quien falleció el año pasado. Ella fue la inspiración para este evento, por ello, es considerada el pulmón estético y filosófico que impulsa esta nueva edición. Una de las frases con la que más se la recuerda es «difícil de encasillar», ya que no fue fotógrafa, ni pintora, ni escultora; no hizo performances, pero lo hizo todo a la vez. Su trabajo fue el destape a un horizonte experimental extraordinario, desde el cual el espectador puede transitar con emoción a espacios que aún no ha llegado.

La artista es una de las pocas que ha sabido incluir el humor sutilmente implícito en sus creaciones, como ahora también lo hacen los tintes dramáticos actuales. En este sentido, esta es una de las razones por las que su obra es tan ambigua y dual. Ella es reconocida por la libertad que integran sus piezas, así como también por las técnicas que utiliza en el trasfondo intangible desde el cual se asoman inquietantes sacudidas.

La programación de 2019 está vestida de azul y se encuentra cubierta por imprescindibles funciones de teatro, danza contemporánea y la performance. Uno de los espectáculos más esperados recae en el teatro visual. Asimismo, las instalaciones están adecuadas al perfecto estilo escénico y cinematográfico, los cuales están acompasados al ritmo de la música y el teatro documental.

Sin ser estas las únicas actividades, estas dos semanas se ofrecerán las «Experiencias FO», denominados así a los seminarios creativos que finalizarán con muestras abiertas al público, conversaciones y encuentros con los creadores, paseos por el Museo del Prado de la mano de un creador escénico e intérpretes.

En la edición de este año, se recibirán las más interesantes y audaces propuestas internacionales a cargo de artistas y compañías provenientes de once países como España, Bélgica, Argentina, Francia, Lituania, Polonia, Chile, Suecia, Suiza, Italia e Israel.

Un año más, el 37º Festival de Otoño cuenta con el respaldo del Instituto Polaco de Cultura, el Institut Francais y el Centro Danza Canal, en colaboración con los Teatros del Canal, el Teatro de La Abadía, La Casa Encendida, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y el Banco de España.

El festival se ha propuesto presentar escenas intensas, conmovedoras, radicales y apasionadas, tal como lo fue el trabajo de Almeida, y estará disponible para el público en general hasta el primer día de diciembre.