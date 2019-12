Almeida pide al comité de empresa de la EMT una “condena expresa” de las amenazas físicas contra su persona

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido este martes al comité de empresa y al comité de huelga de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) una “condena expresa” de las amenazas físicas contra su persona por parte de un huelguista, que preguntó si se podía “romper las piernas” al primer edil.

“Amenazar con partir las piernas al alcalde no es el camino más adecuado para llegar a una solución y dialogar. La amenaza, la intimidación, la violencia y la coacción contra los trabajadores de la EMT que quieren trabajar, y que es un derecho tan legítimo como el de la huelga, no puede ser el camino para resolver las cuestiones”, ha dicho Almeida tras participar en una ponencia contra el cambio climático esta mañana en la Cumbre Mundial del Clima, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El alcalde de la capital considera “imprescindible” que se condena la violencia física en una democracia y le provoca “tristeza” que no haya oído nada al respecto en este sentido por parte del Comité de huelga. “Tristeza no por mí, sino porque no son usos que se puedan aceptar en democracia. En el momento en el que desconvoquen la huelga, estaremos sentados con el comité de empresa”, ha prometido.

El regidor matritense ha preguntado al Comité de Huelga de la EMT qué demandan, porque los madrileños “no lo saben”. “¿Cuáles son sus reivindicaciones? ¿qué se contrate más trabajadores cuando hemos contratado el doble de lo que tenía previsto el anterior Gobierno a 31 de diciembre y vamos a contratar a 253 nuevos conductores en 2020? Nosotros ya hemos dicho además que vamos a respetar escrupulosamente el convenio colectivo y que no vamos a privatizar la EMT”, ha subrayado. Ep