La Navidad aún no llega a Alcorcón

Hoy hace exactamente un año que Alcorcón daba la bienvenida a la Navidad, justo un día después de que terminara el Puente de la Constitución. Durante la inauguración del año pasado a las 19:00 horas de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, se concentraron 200 majorettes así como un árbol de Navidad gigante de 20 metros de altura. Además la bienvenida contó con la asistencia de el grupo infantil Cantajuegos, además de actuaciones de villancicos en la plaza al igual que fueron puestas en marcha diferentes atracciones gratuitas.

Sin embargo, este año esta tradición navideña aún no ha comenzado debido a una «desorganización» en el Ayuntamiento, siendo una de las localidades que según fuentes del PP en la localidad, más tarde procederá a realizarla. En todos los pueblos de alrededor del municipio, la Navidad ya se puso en marcha, como en Móstoles o Leganés, que el pasado 5 de diciembre dieron la bienvenida a las fiestas tradicionales con el alumbrado de las calles principales de estas localidades, así como con la presentación del programa de fiestas.

Sin embargo en Alcorcón no fue hasta hace dos días cuando se anunció de cuándo se procedería al alumbrado de las luces navideñas y ni siquiera contaban con un programa de fiestas. «No hay nada oficial, no hay un libro de fiestas repartidos para los vecinos, no se sabe que actividades va a haber durante la Navidad. No se sabe casi nada», explica a LA RAZÓN Ana Gómez, portavoz del PP de Alcorcón.

«Este año se enciende más tarde porque así lo ha decidido el gobierno, en contra de la opinión de todos los vecinos e incluso de los comerciantes», afirma la portavoz. Esta situación afecta sobremanera a los dueños de los negocios del municipio, ya que cuanto más se retrase el alumbrado del municipio, más tardaran los vecinos en comenzar con las compras navideñas, así como con la actividad comercial.

Alcorcón el año pasado dio la bienvenida a la Navidad después de que finalizara el Puente de la Constitución, y los vecinos pudieron disfrutar de numerosas actividades. En la localidad había conciertos en la plaza todos los días, actividades gratuitas para los niños e incluso un tren que recorría las calles por las puertas de los comercios entre otras actividades. Pero este año, los vecinos en el día de ayer, aún desconocían las actividades.

Según confirman las mismas fuentes, el Ayuntamiento comenzó a poner las estructuras, con los cables y los hierros. «No están ni las luces puestas», afirma la portavoz. Asimismo los vecinos del municipio no recibieron ninguna información acerca del acto de inauguración.

Tras las diferentes críticas de los vecinos de la localidad a través de la redes sociales como «Alcorcón, mi ciudad», así como de los comerciantes de la zona, la regidora socialista, Natalia de Andrés se vio obligada a publicar el pasado domingo a las 17:00 horas en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje: «Empezamos semana ilusionante para niños y niñas de #Alcorcón. El jueves presentamos el programa de fiestas navideñas y el viernes a las 19:00 horas, proyección de video mapping, actuación de Antara Korai y encendido del alumbrado ornamental !!Os esperamos en la Plaza de España¡¡».