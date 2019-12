¿Por qué lo peor de la gripe está por llegar en Madrid?

Si no se ha vacunado y cree que ha sido uno de los afortunados que no se ha contagiado con gripe este año no cante victoria aún, porque lo peor está por llegar, según ha advertido la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Es más, se espera que el mayor repunte de casos se produzca en el margen de diez días. ¿Por qué los profesionales sanitarios pueden augurar este escenario? “Porque aún no hemos rebasado el umbral epidémico que este año está fijado en 38 casos por 100.000 habitantes y actualmente estamos en 18, pero la situación cambiará a peor en unos días”, aseguran a LA RAZÓN un portavoz de la consejería. Y es que el umbral se fija en función de los casos registrados en años anteriores. No obstante, su incidencia este año se prevé que sea similar a la de años anteriores.

Para hacer frente a la epidemia, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, habilitará hasta 876 camas hospitalarias más, 51 de ellas de cuidados intensivos, para atender las necesidades que surjan durante las semanas de máxima incidencia de la gripe estacional (en esta campaña se ha calculado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020).

Aún está a tiempo de vacunarse contra el virus. Puede hacerlo hasta el 31 de enero de 2020. La campaña arrancó hace ocho semanas y ya registra más de un millón de personas inmunizadas. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha informado hoy de las medidas puestas en marcha dentro del Plan de Invierno y Gripe 2019-2020, recoge igualmente la incorporación de unos 1.300 profesionales de refuerzo, especialmente de Enfermería, para los hospitales de la red, Atención Primaria y SUMMA112 con el fin de hacer frente principalmente a la gripe estacional, pero también a otras afecciones respiratorias como la bronquiolitis. Se estima, teniendo en cuenta los datos de la Dirección General de Salud Pública, que estos dispositivos comiencen a ser necesarios a partir de la próxima semana.

Recomendaciones