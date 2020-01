Cs se desmarca de Ayuso por sus declaraciones sobre la contaminación

«Obviamente la contaminación no favorece la salud de nadie» y el Gobierno regional trabaja porque «la calidad del aire sea la mejor». Así salía ayer al paso la consejera de Presidencia de la Comunidad, Eugenia Carballedo, tras las críticas a las declaraciones del pasado miércoles de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en las que aseguraba que «nadie ha muerto» por contaminación en Madrid al no ser «real la alarma para la salud pública». Según precisó Carballedo, en Madrid no existe «una alarma sanitaria» como en otras capitales del mundo como pueden ser las del «continente asiático» y recordó que es «la segunda ciudad del mundo» donde se vive más años. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, por su parte quiso añadir: «Huimos del mensaje negacionista de algunos y del mensaje del ecologismo radical de otros, buscamos el equilibrio entre una sociedad desarrollada y el respeto por el medio ambiente».

Su compañero de partido, y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también quiso salir en defensa de Díaz Ayuso, al asegurar que sus palabras se habían sacado de contexto, ya que, apuntó, la líder del Ejecutivo regional «no negó que hubiera problemas derivados de la contaminación», y pidió a la izquierda «que se tranquilizara», y que no se quedara solo en una frase. «Esos que pretenden arrinconarla en el negacionismo le hacen un flaco favor a la causa de la sostenibilidad», precisó.

Y es que la frase de la presidenta fue aprovechada por la oposición para salir en tromba y tampoco encontró apoyo en el partido con quien comparte Gobierno. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, indicó en declaraciones a Onda Madrid que no puede estar de acuerdo con las declaraciones de la presidenta porque escucha a los expertos que están asegurando que «hay un problema y que hay muertes por este tema» si bien reconoció que desde la Comunidad se está intentado poner soluciones contra la polución. Su compañero de filas y consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad, Ángel Garrido, sí apoyó en cierto modo a Díaz Ayuso al asegurar que «por supuesto que la presidenta sabe que es evidente que hay una correlación directa entre enfermedades y, por tanto, también mortalidad con la contaminación». «Nosotros hacemos declaraciones todos los días en muchas ocasiones. Yo me he equivocado 20 veces y me equivocaré otras 20 a lo largo de mi vida pero creo que es evidente y que todo el mundo sabe que la presidenta está concienciada, como todo el Gobierno, con la lucha contra la contaminación, con una movilidad sostenible medioambiental y económicamente».

Los malos humos de la izquierda sobre todo llegaron a través de las redes sociales. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, lamentó que este asunto no se trata solo de una «ayusada más» sino que «rebasa la simple ignorancia para convertirse en un insulto». «Como presidenta de la región en la que mueren 14 personas al día por la contaminación, Ayuso sólo puede rectificar públicamente o dimitir». Por su parte, desde el PSOE dieron un paso más al registrar en la Asamblea dos preguntas dirigidas a la presidenta para su respuesta oral en Pleno por «infravalorar» los efectos de la contaminación en la salud. En concreto, el portavoz socialista Ángel Gabilondo le preguntará cuáles son, a su juicio, las repercusiones sobre la salud de los madrileños de la contaminación atmosférica y si considera que la contaminación supone un asunto grave.

Entre las medidas que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha para mejorar la calidad del aire, tal y como recuerda la consejera de Medio Ambiente, se encuentran la apuesta por los vehículos ECO, que las calderas vayan desapareciendo de los edificios de Madrid, así como el fomento del transporte público. Además explicó que el Ejecutivo autonómico ha creado un comité científico técnico por el cambio climático, contando con las voces de expertos para analizar cuáles son los indicadores del cambio.