¿Por qué Boadilla es el municipio más seguro?

Con casi cien agentes en plantilla para 57.193 vecinos y una tasa de criminalidad de 18,2 delitos por cada mil habitantes, Boadilla del Monte se posiciona como la localidad más segura de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. La mejora ha llegado porque a la vez que crecía la población, la plantilla ha aumentado con ella, dándole así un «toque de calidad» a la seguridad de este Ayuntamiento madrileño. «Ahora estamos inmersos en un proceso de oposición para 13 nuevos agentes, once de la calle y otros dos de movilidad. Con ellos nos pondremos en ciento y poco», asegura a LA RAZÓN el jefe de la Policía Local, Luis Rodrigo Fernández-Pinedo.

«Nuestro éxito pasa por que tenemos muy buena coordinación con la Guardia Civil y con los vigilantes de seguridad. Además, tenemos una cosa que es propia de Boadilla y se ve poco: muy buena colaboración vecinal», relata el jefe de Policía.

Así, Fernández-Pinedo asegura que la buena colaboración entre Cuerpos de Seguridad y la presencia policial es esencial. «El que venga por aquí a hacer algo que no deba verá que cada dos por tres hay controles y eso hace que esté incómodo. También nos movemos mucho para ser imprevisibles y así no ser fácilmente evitables», comenta.

Asimismo, explica que en la localidad hay «muchos ojos por las calles». Es decir, una actitud pro activa de los residentes. «En cuanto ven algo que no les gusta llaman, y yo lo fomento», dice el agente.

Sin embargo, las alertas no llegan solo por vía telefónica, sino que los agentes también reciben avisos por medio de las redes sociales. La Policía Local tiene cada vez más presencia en Internet y ya suman cerca de 30.000 seguidores en Facebook. En sus cuentas de Twitter e Instagram registran 4.000 y 2.500 «followers», respectivamente.

«La información tiene que fluir y es la que hace que se eviten ciertos delitos. Yo quiero tirar de la gente y que nos cuente, siempre hemos fomentado que nos llamen a la mínima. Prefiero que por cada cien avisos que nos llegan 95 no sean nada pero tengamos cinco buenas informaciones», explica el jefe de la Policía Local. Del mismo modo, éste asegura que el municipio tiene 400 kilómetros de calle y resulta complicado estar presente en todos los sitios. Por eso, las alertas de los vecinos son esenciales.

Pero la clave de este éxito no es única de una «buena coordinación», sino que además el jefe de la plantilla asegura que el Ayuntamiento, dirigido por Javier Úbeda (PP), está haciendo una gran «apuesta por la seguridad». «Además del servicio ordinario, el Consistorio fomenta que haya controles, refuerza los efectivos cuando puede haber un repunte de delincuencia e incide en la seguridad en zonas en las que se cometen más delitos», explica.

Pero no todo son buenas noticias. El jefe de la Policía asegura que al aumentar la seguridad en la localidad de Boadilla del Monte, la delincuencia se intensifica en los municipios limítrofes. Para explicar este hecho lo relaciona con la teoría de los vasos comunicantes. «Es verdad que cuando llegas a unos niveles de seguridad como los nuestros, mejorar es difícil y empeorar muy fácil. Creo que ya estamos rozando la excelencia», asevera.

Esto se traduce en una buena sintonía entre la corporación municipal y los efectivos policiales, un hecho a destacar teniendo en cuenta los conflictos que existen en otros municipios de la región. «De hecho, ha habido compañeros de otros municipios como Getafe que han estado aquí trabajando en comisión de servicio y han notado esta apuesta por la seguridad», comenta.

En otoño crece el trabajo

A pesar de todas las bondades, Boadilla del Monte no se libra por completo de los crímenes. Allí, los picos de delincuencia no se dividen tanto por zonas, sino más por temporadas. «Con el cambio de hora, cuando llegan los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, anochece antes. La gente sigue con su ritmo habitual de vida y no vuelve a su casa hasta las ocho de la tarde. Esto se traduce en que los delincuentes tienen un par de horas para poder entrar en las casas sin que estén los dueños dentro», asevera.

Tras percatarse de esto, la Policía Local decidió incrementar la presencia policial y los controles cuando se acercaban esas fechas. También fomentaron la buena coordinación con los vigilantes de las urbanizaciones y los porteros. «Desde octubre hasta las Navidades, siempre en todos los sitios hay un repunte en la delincuencia en hechos delictivos en viviendas», explica Pinedo.

Así, los agentes hacen mayor hincapié en las zonas de nueva construcción, ya que, al haber un mayor trasiego de gente, es más complicado controlar todo el espacio. «Ahí los vecinos no te pueden avisar, así que hacemos más controles e intensificamos la presencia policial», relata el mando policial.

Sin embargo, al delito de robo de viviendas hay que sumar el de sustracción de vehículos. Fernández-Pinedo recuerda que Boadilla del Monte es el tercer municipio más rico de España, justo después de Pozuelo de Alarcón. «Aquí hay vehículos de alta gama de fácil acceso, en otros sitios es más complicado verlos», cuenta. Es más, hace unos días, un agente de la Guardia Civil de paisano resultó herido al intentar impedir la sustracción de un turismo. El efectivo se encontraba fuera de servicio cuando apreció como dos personas intentaban robar un coche. Al intentar impedirlo, le amenazaron e intentaron arrollarle.