Tres alumnos de un colegio de Alcalá, en cuarentena al dar positivos los padres por coronavirus

Tres alumnos del colegio Alborada de Alcalá de Henares se encuentran en cuarentena al dar sus padres positivo en coronavirus, si bien los niños no presentan síntomas.

Así lo ha confirmado el director de este centro educativo, Javier Doncel, quien ha señalado a Europa Press que el colegio ya ha comunicado a los padres de los alumnos y al profesorado a través de un mensaje que esta familia se encuentra en aislamiento junto a sus tres hijos.

Al parecer, los padres serían profesionales sanitarios. “Los alumnos no están infectados pero los padres han decidido ellos mismo que guarden cuarentena”, ha indicado el director, que se ha puesto ya en contacto con las consejerías de Educación y Sanidad.

Doncel ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres ante la cierta preocupación que existe, insistiendo en que el centro no ha tenido "ni un alumno ni ningún profesor infectado".

En el caso de que los alumnos dieran positivo se comunicaría a Sanidad y Educación para que les informen sobre las medidas a adoptar al respecto.

“Todos sabemos que el contagio en niños es mucho menor y no hay síntomas, por lo que la preocupación estaría dentro de limites normales y en mantener medidas de higiene y desinfección”, ha señalado indicando que no tiene sentido que haya padres que decidan que sus hijos no acudan por esta circunstancia.

Finalmente, el responsable de este colegio de Alcalá ha señalado que están pendientes de que Sanidad les indique sobre qué tipo de medidas a tomar.