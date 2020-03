Enrique López asegura que el Gobierno central “tienen asumido ampliar el estado de alarma”

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado este lunes que el Gobierno central y también el regional “tienen asumido” que el estado de alarma por la crisis del coronavirus se ampliará más allá de los 15 días que fija el real decreto en vigor desde ayer.

En una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press, López ha comentado en primer lugar que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha confirmado hoy que ha dado positivo en coronavirus, se encuentra bien, trabajando y conectada con los consejeros, “con plenos poderes y capacidades”.

Luego ha señalado que la pandemia va a durar bastante, ya que “no hay razones” para que se comporte de forma distinta a Italia, cuyas curvas de enfermedad son similares a las españoles. “Esperamos que las medidas que hemos adoptado empiecen a ser efectivas lo antes posible, pero la curva seguirá creciendo de momento, desgraciadamente”, ha dicho el consejero, que entiende el “gran sacrificio” que está haciendo la ciudadanía restringiendo los movimientos y quedándose en casa.

López ha indicado que los madrileños están actuando en esta crisis “con un alto grado de responsabilidad”, aunque haya algunas personas que estos dos días han incumplido el estado de alarma por desconociendo o cierta irresponsabilidad. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están actuando de forma progresiva, primero de forma pedagógica, y luego sancionadora. Esperemos que la responsabilidad sea la norma general”, desea. El consejero ha hablado también de los casos de trabajadores que están a la espera de que sus empresas les expidan un documento para enseñárselo a las autoridades de su obligatoriedad de trabajar. Y también ha reconocido que este mañana ha habido “cierta descoordinación” en Cercanías, pues se han producido en algunos momentos aglomeraciones de personas, aunque cree que esto Renfe “lo afinará”. Respecto a la petición de los separatistas de ‘cerrar’ Cataluña y Madrid, el titular regional de Interior ha aseverado que “las ciudades no se cierran, es la población la que se confina, y en toda España”. “Hoy se ha visto que fue un error en Italia establecer el cierre de solo Lombardía. Creo que el Gobierno ha adoptado la decisión que tenía que adoptar, que es la restricción de movimientos, no solo de Madrid, sino de toda la población”, ha esgrimido. Por último, preguntado por si es momento de hacer lecturas políticas críticas por la gestión del Gobierno de España de esta crisis sanitaria, Enrique López ha respondido que no, pero ha apostillado que la Comunidad de Madrid “se adelantó” en la toma de medidas y ya el día 6 adoptó el cierre de residencias y el día 9 el cierre de colegios, “a pesar de reticencias de alguna autoridad del Estado”. “Ahora no es el momento de dividir. Actitudes de Torra son inclasificables, que denigran el sentimiento de cualquier persona demócrata y solidaria. Luego no solo hay que criticar, sino que hay aprender de errores, de hacer autoanálisis”, ha concluido.