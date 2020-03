Sanidad accede a que Madrid de Pizzas y sandwiches a 11.500 alumnos con pocos recursos

El Ministerio de Sanidad ha accedido a que la Comunidad de Madrid pueda distribuir a partir de las 12 horas de mañana menús preparados por Telepizza y Rodilla para niños de 11.500 familias vulnerables que reciben la Renta Mínima de Inserción. De ello ha informado el consejero de Educación, Enrique Ossorio de la Comunidad de Madrid a través de su cuenta de Twitter. “Es una gran noticia”, ha comentado.

Hasta ahora sólo estas dos empresas habían manifestado que tenían capacidad para poder suministrar comida a este volumen de estudiantes, aunque algunos sindicatos, como CC OO, habían asegurado que la medida era “desaconsejable”.

La Consejería de Educación barajó en un principio la posibilidad de dar una cantidad económica a los padres de estos alumnos, aunque luego fue descartada ante la falta de garantías de que pudiera haber un control de que esa cantidad económica se fuera a gastar en comida para los menores.

Educación contactó en un principio con las empresas de cátering para que adquirieran los alimentos y los ayuntamientos colaboraran en su distribución, pero no todos los ayuntamientos fueron receptivos y no quedaba garantizado que el menú pudiera llegar a todos los niños. Al fracasar esta posibilidad, contactó con la Asociación de Hostelería y Restauración para que los niños pudieran comer en un restaurante cercano a su domicilio, pero la Asociación no se hacía cargo de controlar que todos los menores acudieran a los establecimientos a comer. Sin embargo, ese mismo día se dio orden de cerrar cafeterías y restaurantes. Después se pensó dar a las familias una caja con alimentos no perecederos por un número determinado de días, pero las empresas de logística respondieron que no daban abasto en estas circunstancias excepcionales. Por último, Educación acabó contactando con las marcas de restauración y sólo Telepizza y Rodilla aseguraron tener capacidad para poder distribuir los menús y alimentar diariamente a 11.500 alumnos, según indicaron fuentes de la Consejería.