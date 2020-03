El drama de la residencia de Madrid en la que han fallecido 19 ancianos: “Se han muerto sin síntomas”

Familiares de varios internos de la residencia Monte Hermoso, cerca de la Casa de Campo, llevan días criticando la “falta de medidas y la opacidad” sobre la gestión de la crisis del coronavirus en el centro. Según les han informado empleados del centros, allí se han registrado ya alrededor de 70 casos y 19 fallecidos. Es el hogar de unos 200 ancianos. “Algunos se han muerto sin que les hayan realizado la prueba. Otros ni siquiera habían presentado síntomas. Estamos hablando de personas mayores”, cuenta a LA RAZÓN una de las familiares afectadas.

El infierno empezó el 8 de marzo, cuando se detectaron los dos primeros casos entre los ancianos. A partir de entonces, los responsables de la residencia restringieron las visitas y cerraron el recinto. “Sabemos que Sanidad fue entonces a recoger algunas muestras, pero en un primer momento tenían que haberlos aislado. Sabían que estamos ante una epidemia”, ha indicado Rosana Castillo, una de las afectadas. Esta afirma también que solo a los primeros infectados los trasladaron a centros sanitarios.

Además, desde la propia residencia les hicieron llegar una carta en la que instaban a los familiares a llevarse a los usuarios a sus casas. “Yo no puedo, mi madre es dependiente y si está ahí es porque ya no podíamos hacernos cargo de ella”, afirma Castillo. “Además, nos han hecho firmar una carta en el caso de no hacerlo para quitarles toda la responsabilidad en el caso de que ocurra algo”, indica, y asegura que ella aún no ha tomado la decisión de firmarla o no: “No sé si es legal”.

Por encima de todo, más allá de su demanda de información clara y actualizada, el principal reclamo de los familiares es que las autoridades sanitarias proporcionen los medios suficientes para que los trabajadores se puedan hacer cargo de los usuarios. “No podemos ir a verlos, no podemos estar con ellos. Nos sentimos angustiados”, denuncia Castillo.