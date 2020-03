Teo Martín: «Queremos ayudar»

«Queremos ayudar, ante una urgencia de estas características no te puedes quedar de brazos cruzados. Por eso he ofrecido mis instalaciones para enfermos o para que se instale un hospital de campaña», explica el ex piloto Teo Martín a LA RAZÓN. «Sentimos una gran preocupación y nos satisface poder resultar de utilidad en unos momentos como los que estamos atravesando», añade.

Las 60 personas que están ya confinadas en las instalaciones del complejo de su propiedad en Arganda, la mayoría familias procedentes de países iberoamericanos, ocupan parte de los 54 bungalows instalados. En el comedor ya se han habilitado normas: «Sólo una persona entrega los platos y se guarda distancia; hay una mesa de separación entre una familia y otra», dice Fernando, un trabajador del complejo, que ayer cogió su propio coche para comprar pañales al bebé de una familia instalada allí. En la página web ya puede leerse: «Desde el complejo La Cigüeña dejamos a disposición del Gobierno nuestra instalación».