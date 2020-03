Ayuso critica a Sánchez por señalar a Madrid “como la apestada” en su “mitín televisivo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, replicó este sábado con contundencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por señalar a Madrid como la región con el mayor brote de propagación del coronavirus, sin proponer nada diferente a lo que se está aplicando en la región.

“Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo”, afirmó Díaz Ayuso desde su cuenta personal de Twitter.

Sánchez había afirmado minutos antes en su comparecencia pública televisada desde la Moncloa que Madrid “es donde la enfermedad se ha propagado a mayor velocidad y es ahí también donde mayores tensiones existen para atender la avalancha que están soportando los hospitales y en general el sistema sanitario”.

La mención a la región la repitió en otro momento de su intervención cuando la incluyó junto a los “territorios que acusan más gravemente los efectos de la pandemia”, subrayando, que son, “sobre todo, Madrid y en menor grado Cataluña y País Vasco”.