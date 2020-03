Sale a la calle con su hijo autista y le insultan desde las terrazas

Un padre de Leganés, J.M.B., ha denunciado en redes sociales que ha recibido “gritos e insultos” por parte de vecinos de la localidad cuando, el pasado domingo, salió a pasear con su hijo de 9 años, que sufre un trastorno del espectro autista, una actividad para la que contaba con justificante médico.

Según ha explicado en redes sociales, su hijo llevaba confinado desde la suspensión de las clases, el pasado día 11. El niño tiene hiperactividad y “sufre ansiedad” y, por su trastorno, ha podido llegar “a autolesionarse” en algunos momentos. “Decir que está que se sube por las paredes es quedarse muy corto”, relató tras recordar que el menor no tiene forma de comunicarse, con lo que se complica muchísimo el hecho de poder explicarle lo que está sucediendo. Tras ello, decidió salir a la calle, ya que el Ministerio de Sanidad dictó una instrucción que permite a las personas con trastorno del espectro del autismo salir a la calle acompañadas mientras dure el estado de alarma.

Según el padre, decidieron ir a una pistas de baloncesto cercanas donde no había nadie y donde el niño montó en su patinete. “Nos hemos cruzado con bastante gente que venía de comprar o de pasear a sus perros, y varios vecinos nos han increpado desde las terrazas y han llamado a la Policía”, ha explicado. Este padre ha pedido una reflexión colectiva ante los hechos acontecidos, y ha asegurado que no le importa que llamasen a la Policía. No obstante, ha recriminado que un “padre y su niño de 9 años con discapacidad” fuesen objeto de gritos y de insultos.