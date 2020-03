La Selectividad de este año dará más opciones de sacar buena nota

El examen de selectividad, tal y como se plantea hacer este año, pretende que los alumnos no se vean perjudicados por no haber trabajado un bloque del temario de manera presencial por las circunstancias excepcionales que tenemos. Es por esto por lo que los ministerios de Educación y FP, Universidades y comunidades autónomas han decidido no reducir el temario pero sí que se modificará el modelo y el contenido de las pruebas para asegurar que el acceso a la universidad se produce en términos de «equidad y justicia». Y eso significa que los exámenes tendrán más opciones de respuesta y los alumnos podrán seleccionar un número de preguntas por bloque para garantizar al 100% que alguna de ellas versará sobre contenidos que hayan trabajado durante el período de clases presenciales, según ha explicado Universidades.

Es decir, los alumnos, tendrán más oportunidades de sacar la nota máxima, a pesar de no haber completado el curso para compensar la falta de horas presenciales ya que si antes, por poner un ejemplo, en un examen el alumno tenían dos opciones a elegir en un examen, ahora podrán tener hasta cinco y una de las preguntas al menos tendrá que ver con contenidos que haya estudiado antes del 11 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma.

Madrid plantea que el estudiante pueda elegir preguntas a responder entre las opciones A y B de cada examen, de acuerdo con las siguientes condiciones: Cada opción A y B debe estar compuesta por el mismo número de apartados. Cada apartado de cada una de las opciones debe tener el mismo valor de puntuación. Las preguntas que componen cada opción han de ser distintas entre sí, aunque se correspondan con la evaluación del mismo estándar de aprendizaje. Así, se permitiría la combinación de las dos opciones solamente de forma correlativa y excluyente, de manera que, si se elige la pregunta 1 de la opción A, no puede elegirse la pregunta1 de la opción B, y así sucesiva y alternativamente. La suma siempre debe permitir alcanzar la calificación máxima (10).

Corrección del examen

La corrección de las pruebas es uno de los asuntos que está generando controversia. La Comunidad de Madrid ha pedido una reunión técnica entre comunidades y ministerios para evitar que no existan diferencias sustanciales en las formas de evaluar, mientras que País Vasco y Cataluña pidieron que se respetaran sus competencias autonómicas. «Las pruebas deberían tener unos criterios de corrección de ámbito nacional y no autonómico porque se produce la injusticia de que en otras autonomías se menos exigente a evaluar la prueba y sus alumnos consiguen mejores notas que los madrileños. Me preocupa que ante una EvAU más flexible por las circunstancias esto se multiplique», explicó el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio a LA RAZÓN.