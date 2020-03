Coronavirus: En el hotel de los huéspedes forzosos

En el hotel Ayre Gran Hotel Colón, ahora medicalizado para acoger a los pacientes menos graves de coronavirus, hay varias plantas ocupadas con cuarenta personas, la mayoría personas de avanzada edad. Se esperan bastantes más. Uno de los menús: canelones y estofado de cerdo con pisto de verdura. Y para la cena, ensalada mixta y lacón a la gallega con patatas. De postre, natillas o fruta. Los camareros suben la comida a cada una de las habitaciones en recipientes desechables extremando todos los cuidados para evitar el contagio, según ha podido saber LA RAZÓN. Como el Ayre Gran Hotel Colón –que da soporte a los hospitales Gregorio Marañón, Infanta Leonor de Vallecas, La Princesa y Gómez Ulla– hay ya otros cuatro que han recibido pacientes. En los próximos días habrá siete más. Pero, ¿quién puede ser paciente de uno de estos hoteles? ¿Quién te deriva y cuánto tiempo máximo puede permanecer allí?

Hay una condición básica: las habitaciones están pensadas sólo para pacientes no dependientes, sólo para cuidados básicos y de seguimiento, porque los hoteles no están diseñados para una actividad sanitaria, y sólo como una solución temporal para un máximo de 15 días. Así está establecido en el protocolo de derivación a pacientes con Covil-19 elaborado por la Consejería de Sanidad de Madrid al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Si tiene Covid-19 puede ser derivado desde el hospital para terminar su recuperación, o en una fase inicial, desde su propio centro de salud. Hospitales y centros de salud tienen asignado un hotel al que derivar pacientes. De hecho, hay un responsable que se ocupa de establecer si cumple los requisitos y es el Summa 112, el encargado de comunicar al hotel las nuevas llegadas y será quien coordine el traslado.

El hospital donde ha ingresado o el centro de salud pueden derivarle si es una persona que puede moverse por sí misma, si no tiene deterioro cognitivo, si su situación clínica es estable y no necesita oxígeno ni otros cuidados intermedios o tampoco tiene enfermedades que puedan descompensar la evolución de la enfermedad. Si reúne todos estos requisitos, el hospital considera que puede convertirse en un «huésped» de estos hoteles si, además, es un persona que vive sola o sin red familiar de apoyo, si es un turista en situación de tránsito o si es un inmigrante o persona que acaba de llegar a España para pedir refugio y no está asentado, como ocurrió con personas procedentes de Venezuela que se vieron sorprendidas por el brote epidémico a la llegada a nuestro país. También podría ir a un hotel si no tiene una vivienda adecuada para que pueda hacer aislamiento social, o vive en un piso compartido o con una persona inmunodeprimida o con defensas bajas a causa de una enfermedad.

Ahora bien, antes de salir del hospital, asegúrese de llevar el informe clínico con la pauta que debe seguir y llevar consigo la medicación que toma habitualmente para un mínimo de dos semanas.

Atención en el hotel

En el hotel, recibirá cuidados de enfermería, supervisarán que está tomando la medicación prescrita y habrá una valoración médica de su estabilidad clínica. Pero antes y durante su estancia en uno de estos hoteles se tendrá que hacer un informe de valoración social de su situación por parte del trabajador social del hospital o del centro de Atención Primaria. ¿Y esto que supone? Se evalúa si precisa la atención de los servicios sociales, o del Samur social, o la atención de voluntariado cuando le den el alta. De hecho, el trabajador social podrá contactar con usted estando en el hotel para conocer todos estos detalles, según figura en el protocolo.

Criterios de alta

En principio se recomienda permanencia en un hotel medicalizado en aislamiento durante al menos 14 días tras recibir el alta hospitalaria. Aquellos pacientes que durante esos 14 días puedan solucionar sus problemas para garantizar un aislamiento en su domicilio particular, podrán abandonar el centro antes.

Para el resto, tras los 14 días de su aislamiento se realizará un exudado nasofaríngeo y si da negativo para SARS-CoV-2 en dos tomas separadas al menos 24 horas entre sí podrán abandonar el centro.

El alta se comunicará a los centros de salud correspondientes. Una vez recuperado, el Summa 112 será el encargado de trasladar al paciente a su casa si éste no puede hacerlo por sus propios medios.

Más incorporaciones

Hasta el momento se han ofrecido para esta tarea más de 40 hoteles, que cuentan con una capacidad cercana a las 9.000 camas y en cuya gestión está colaborando la Asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid. Los tres hoteles sanitarizados que se suman a los nueve ya anunciados son: NH Parla, que recibirá pacientes de los hospitales Universitario Infanta Cristina de Parla, y Universitario de Móstoles; el Hotel Barceló Occidental Aranjuez que acogerá los pacientes de los hospitales Universitarios del Tajo, Infanta Elena en Valdemoro y Getafe; y el Hotel City House Florida Norte que ya está recibiendo pacientes de los hospitales Rey Juan Carlos, Infanta Elena, General de Villalba, Jiménez Díaz, y los hospitales privados La Luz, Ruber Internacional, Hospital del Sur, San Camilo, San José y Quirón Salud Pozuelo.

Al igual que el Ayre Gran Hotel Colón , también han recibido ya pacientes el Hotel Marriott Auditorium, con afectados de los hospitales del Corredor del Henares, en concreto, del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y el Hospital del Henares en Coslada, a los que sumarán pacientes del Hospital Infanta Sofía en el municipio de San Sebastián de los Reyes. Asimismo reciben enfermos el Hotel Las Provincias en Fuenlabrada, que atiende pacientes derivados del Hospital de Fuenlabrada y Hospital Universitario de Móstoles, así como el Vía Castellana que ya atiende a pacientes del Complejo Hospitalario La Paz. Además de estos hoteles anunciados anteriormente, elCity House Florida Norte, recientemente incorporado, también los ha recibido ya.

Además en los próximos días está previsto que el hotel Ilunion Atrium se haga cargo de los afectados en el Hospital Ramón y Cajal; y el Hotel Miguel Ángel, de los pacientes derivados de los hospitales Clínico San Carlos y Cruz Roja. Por su parte, el Hotel Euroforum Palacio de los Infantes se ocupará de los enfermos de los hospitales de El Escorial, La Fuenfría y Guadarrama; mientras que el Catalonia Plaza Mayor de Madrid ayudará con los pacientes del 12 de Octubre, Severo Ochoa y Gomez Ulla.

Estos hoteles medicalizados podrán contar con equipos médicos procedentes de una bolsa de 4.400 licenciados en medicina pendientes de la prueba del examen MIR. Además, para completar los equipos, la Comunidad de Madrid recurrirá al personal que se encuentre disponible de enfermería y de técnicos en cuidados de enfermería. Todos ellos supervisados por facultativos especialistas. Con esta medida, la Consejería de Sanidad persigue liberar habitaciones en los hospitales, que podrán ser destinadas a otros pacientes que necesitan tratamiento para ésta u otras patologías.