El emotivo vídeo de Lily comunicando a su familia que salía de la UCI del 12 de Octubre de Madrid

Lily, una paciente ingresada en la UCI del Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid, pudo hablar por teléfono con su familia. La conversación fue grabada por los sanitarios, que llamaron a su familia con la paciente presente para darles la buena noticia de que Lily, dejaba la UCI y pasaba a planta.

Durante la breve conversación, Lily, no dejó de agradecer al los médicos y enfermeras por su dedicación y profesionalidad: “Si no es por ellos no se puede hacer nada”. Al término de la conversación, la enfermera que se ha encargado de establecer la llamada telefónica le explica a la familia que Lily será trasladada a planta, que “está respirando sola” y que el Hospital les llamará.

Esta llamada forma parte del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid que ha puesto en marcha una iniciativa para que los pacientes ingresados en su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que superan la fase más aguda del coronavirus puedan hablar con sus familias por teléfono.

El Hospital explica en una nota que esta comunicación será establecida con los pacientes que son extubados “para que puedan hablar con sus familiares por teléfono, escuchar sus audios o leer sus cartas” y ofrece el correo electrónico humanizacionucc@outlook.es para pedir el contacto.

Según el 12 de Octubre, Lily es la primera paciente extubada que ha podido hablar con su familia.

Este centro sanitario público madrileño explica que a día de hoy cuenta con “más de 80 camas para el cuidado de pacientes críticos con covid-19, lo que supone un incremento de más de 50 sobre el número de camas UVI habituales”, informa Efe.

En la Comunidad de Madrid un total de 5.044 personas contagiadas por coronavirus, que causa la enfermedad covid-19, han recibido el alta, lo que supone 1.162 pacientes curados en relación al jueves, cuando las altas llegaron a 3.882 casos.