Dos horas de estudio con actividades alternas cada 40 minutos: así deben estudiar los niños en casa en la cuarentena

El cierre de todos los centros educativos decretado en toda España al declararse el Estado de Alarma para frenar el avance del Covid-19 ha dado lugar a que unos 10 millones de estudiantes se hayan tenido que quedar en sus casas, cortando de raíz su asistencia a clase. Pero eso no significa que deban parar su formación, ya que todas las comunidades autónomas y centros trabajan a marchas forzadas para dar a sus alumnos opciones de tele-estudio y teleaprendizaje durante la cuarentena.

Si bien en los últimos días muchos padres se han quejado de la cantidad de tareas que están teniendo que realizar sus hijos en estos días de “encierro”, lo que les está generando un estrés añadido a esta especial situación. ¿Cuánto deben estudiar los niños durante el confinamiento? ¿Conviene aumentar la carga de trabajo para suplir las clases en el aula?

Desde Edutech, la comunidad de la innovación educativa, las directrices son claras: establecer periodos de estudio de no más de dos horas durante el tiempo que dure la cuarentena, alternando diferentes actividades o materias cada 40 minutos. Así, deberían establecerse dos periodos de estudio al día, uno por la mañana y otro por la tarde, de unas 4 cuatro horas en total.

Según Edutech, ese es el tiempo máximo que está demostrado que los alumnos pueden mantener la concentración, sobre todo en unas circunstancias tan especiales como estas, de total aislamiento.

Además, propone complementar ese tele-estudio con tareas y juegos de contenido lúdico, similares a los talleres que pueden hacer en el colegio. En cuanto al contenido que van ver durante estos días, si disponen de campus virtual y soluciones de digitales desde el propio centro, deben seguir las sesiones y las pautas que vayan marcando los docentes, manteniéndose al día de toda esta actividad.

En caso de no contar con estas herramientas, recomienda coger los libros de texto y demás materiales para repetir ejercicios ya hechos y repasar, con el objetivo de fijar contenidos. El fin último es que los niños no estén parados durante este paréntesis y no pierdan el ritmo de estudio, pues corren el riesgo de descolgarse de su formación.

Por otra parte, la comunidad de la innovación educativa también propone que los padres se involucren con el aprendizaje de sus hijos en la medida que el teletrabajo se lo permita. Asimismo, sugiere recurrir a apps de estudio y trabajo para niños, algo que, además, les hará ver cómo estas herramientas pueden ayudar en la educación, a pesar de que muchos centros y comunidades autónomas todavía tienen pendiente una apuesta decidida por la digitalización.

Así, este puede ser el momento perfecto para que los padres puedan estar al tanto de cómo evolucionan sus hijos, siendo ellos además quienes les ayuden a marcar los ritmos y a fijar los contenidos. Aunque es primordial que los alumnos sigan estudiando para que esta cuarentena no tenga impacto en su formación, no conviene saturarles, ya que si las tareas les generan estrés el confinamiento se les hará todavía más complicado.