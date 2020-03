Ayuso responde

«Mi padre ha dado positivo en Covid. Le dieron de alta con neumonía en el Infanta Cristina de Parla (…) Dos días después llegó el positivo. Está en una residencia. No hay médico de guardia allí. En el 061 dicen que necesita que le vea un médico para derivarle a un hospital. No lo mandan. ¿Qué hacemos?».

Este mensaje, escrito por el usuario @Goah1, es uno de los muchos que recibe la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su perfil de Twitter. «Hola. Dime por privado la residencia y su nombre. Gracias», responde ésta. Otro tuitero, @srHormigo, le plantea un problema similar. «Mi padre se encuentra ingresado en el hospital 12 de Octubre. Entró en buen estado, pero ahora requiere UCI y no se la dan, no sabemos ya qué hacer. Habiendo UCIs libres.. no lo puede entender. Tiene 76 años, y mucha vida si se le ayuda. Por favor, ¡AYUDA!», escribe con mayúsculas.

Desde que estalló una crisis sanitaria que en Madrid se ha revelado especialmente virulenta, la mandataria regional, confinada en su hogar desde el día 16 al dar positivo por coronavirus, se ha propuesto dar respuesta a todas las incertidumbres, que no son pocas, de los madrileños. Según afirman fuentes del Ejectuvo autonómico, solo en Twitter, en 24 horas puede atender hasta 40 mensajes. A éstos hay que añadir sus perfiles en Facebook e Instagram, donde Díaz Ayuso cuenta también con perfil: más de 200. Y es que, pese a estar recluida en casa, la presidenta regional se ha convertido en uno de los rostros más visibles en la lucha contra la pandemia. Y en las redes sociales muchos han tomado buena nota de la cuenta @IdiazAyuso.

Las consultas van desde cuestiones personales a más generalistas. «Mi hermana trabaja como limpiadora en el hospital de Móstoles. Anoche me comentó que una compañera suya ha dado positivo en coronavirus (…) que era encargada de limpiar la zona de los contagiados (…) Al preguntarle por los medios que utilizaba para no contagiarse, me dijo que no le habían facilitado mascarillas. Que la que tenía (de las malas) era porque una enfermera se la había dado (…) A ver si encontramos alguna solución», le escribió el usuario @AntonioDT19. «Esta misma semana vamos a reforzar la protección de las personas tan valientes y necesarias como esta mujer. Dale las gracias de mi parte, por favor», respondió entonces Díaz Ayuso.

Desde la Comunidad señalan que, «obviamente», Ayuso cuenta con un equipo que le ayuda en esta labor de cercanía a los madrileños. Sin embargo, aseguran que está encima de todos los detalles», ya que estas herramientas «permiten llegar a la gente, a sus problemas reales y a mejorar cuestiones de la gestión de servicios». Al igual que ocurre en las redes, las cartas que recibe en Sol también se han «disparado».

Desde el sector sanitario también han realizado llamamientos a la presidenta para poder mejorar las condiciones agotadoras en las que están desempeñando su impagable labor. «Soy enfermera de Urgencias en Madrid. Voy y vuelvo de Toledo todos los días y estoy agotada. Necesito urgente una habitación», escribe @silviabm3. La presidenta respondió: «Estamos en ello. Los últimos pisos de los hoteles y otros nuevos edificios irán destinados a este fin. Gracias por todo lo que hacéis». Y así fue. La Comunidad de Madrid anunció esta semana la incorporación de cinco nuevos hoteles de referencia para el descanso de sanitarios.

Mientras, otros madrileños se dirigen a ella para preguntarle por cuestiones que no están directamente relacionadas con el virus, pero que sí atañen a familiares que sufren otras patologías y que estos días no están recibiendo la atención que requerirían en una situación de normalidad. «Nos repetís que hay que cuidar a nuestros mayores y que les asistamos en su casa... pues en el ambulatorio se negaron a venir a casa a darle el sintrón a mi abuela, de 75 años, grado 3 de alzheimer, hipertensa y muy delicada del corazón. Ayúdanos, por favor»,le escribe la usuaria @JenniferZaldo, cuyos datos son requeridos por la presidenta en privado. @IdiazAyuso no descansa, la cuenta sigue funcionando a pleno rendimiento.