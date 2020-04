Almeida: “Ha llegado el momento de que Madrid sea solidario”

El alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, han anunciado hoy nuevas medidas adoptadas en la Junta de Gobierno para paliar las consecuencias económicas derivadas de la crisis del coronavirus. “Se ha aprobado un nuevo paquete de financiación por valor de 180 millones de euros a través de avales a micropymes y autónomos por medio de Avalmadrid”, ha detallado Villacís.

“Uno de los principales problemas a los que se van a enfrentar empresas es la falta de liquidez, que es el eje fundamental para su supervivencia y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Lo importante es que salgan lo más favorecidas posible”, ha indicado la vicealcaldesa, que ha anunciado también que se ampliarán las subvenciones específicas para mercados y mercadillos.

“Esta batalla la vamos a ganar”, ha subrayado Almeida, que también ha celebrado que la mejora de la situación en Madrid ha permitido que se puedan destinar efectivos del Samur-Protección Civil a otras comunidades autónomas, en concreto a Castilla y León. “Dijimos con enorme gratitud a todas las regiones que nos enviaron respiradores que Madrid sería solidaria en cuanto pudiera, y ahora ha llegado el momento”, ha celebrado, y ha destacado la predisposición de los propios trabajadores, que según él mismo ha afirmado han sido los primeros en ofrecerse para ir a ayudar a otras comunidades.

En este sentido, Almeida ha instado una vez más al Gobierno central a adoptar lo antes posible la resolución que permitiría a los Ayuntamientos utilizar los fondos que están destinados a la amortización de deuda. En el caso de la capital la cantidad se eleva a los 420 millones de euros: “Ese dinero va a estar mejor en la calle que en la amortización anticipada de deuda. La crisis está aquí y cuanto antes empecemos a adoptar medidas antes podremos salir de ella”.

Así, y en base a la tendencia registrada en los últimos días, el alcalde ha confiado en que el confinamiento en Madrid no se alargue más que en el resto de España. “Los datos nos invitan a tener esperanza, y si la evolución sigue así habrá que replantearse ciertos aspectos, como el confinamiento de los niños”, ha dicho, y ha añadido que no se puede colocar la emergencia sanitaria en una posición enfrentada a la crisis económica. “Priorizando la salud, podemos dar los primeros pasos para la recuperación”, ha asegurado, y ha recalcado que esto pasa por empezar a realizar tests de forma masiva y detectar así a los contagiados que no presenten síntomas.